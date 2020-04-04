Коронавирус в Узбекистане подтвердился еще у 22 человек

В оперативном штабе при Кабмине озвучили новые данные по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Число зараженных новым коронавирусом в Узбекистане возросло с 241 до 263, сообщили в оперштабе при Кабмине республики.

"На сегодня в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 263. Двадцать пять человек полностью выздоровели", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

Первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. За все время распространения вируса в стране скончались два пациента.

По данным Минздрава республики, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, свыше 50 тысяч человек скончались.