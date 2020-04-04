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Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV

Коронавирус в Узбекистане подтвердился еще у 22 человек

© REUTERS / Denis Balibouse
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (272)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200404/13852810/Koronavirus-v-Uzbekistane-podtverdilsya-esche-u-22-chelovek.html

В оперативном штабе при Кабмине озвучили новые данные по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Число зараженных новым коронавирусом в Узбекистане возросло с 241 до 263, сообщили в оперштабе при Кабмине республики.

"На сегодня в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 263. Двадцать пять человек полностью выздоровели", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

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© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Почему в Узбекистане растет число заболевших COVID-19 — ответ эпидемиолога
Первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. За все время распространения вируса в стране скончались два пациента.

По данным Минздрава республики, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, свыше 50 тысяч человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (272)
Теги:
Эпидемия, пандемия, Узбекистан, коронавирус



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