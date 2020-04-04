В Минздраве Узбекистана рассказали о возрасте больных коронавирусом

По данным министерства, коронавирусная инфекция выявлена у 102 граждан страны, которые побывали за границей, а 161 человек заразились COVID-19 потому, что были в контакте с ними.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана рассказали о возрасте граждан страны, больных коронавирусом. Большинству из них от 40 до 49 лет.

"Согласно последним данным, в стране число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 263. Пациенты — 120 мужчин и 143 женщины. Тринадцать заболевших — несовершеннолетние", — сообщили в Минздраве.

Восемь пациентов — дети в возрасте от ноля до девяти лет, десять пациентов — в возрасте от 10 до 19 лет, 51 человек — в возрасте от 20 до 29 лет, 63 — в возрасте от 30 до 39 лет, 73 — в возрасте от 40 до 49 лет, 40 — в возрасте от 50 до 59 лет, 13 — в возрасте от 60 до 69 лет, пяти пациентам от 70 до 79 лет.

"Коронавирусная инфекция выявлена у 102 граждан, которые побывали во Франции (2), Турции (45), России (46), Англии (5), ОАЭ (2), Саудовской Аравии (1) и Швейцарии (1), а 161 человек заразились COVID-19 потому, что были в контакте с ними", — рассказали в Минздраве.

"Министерство здравоохранения в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами проводит эпидемиологическое расследование и принимает все профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", — говорится в публикации.

В Ташкенте лечатся 146 больных, 27 — в Фергане, 28 — Намангане, 30 — Андижане, 14 — Бухаре, 13 — Хорезме, три пациента — в Кашкадарье, два — в Навоийской области. Все они находятся в медицинских учреждениях, специализирующихся на лечении инфекционных заболеваний, получают лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, международным опытом и установленными стандартами. Двадцать пять человек на сегодня полностью выздоровели.

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. За все время распространения вируса в стране скончались два пациента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, свыше 50 тысяч человек скончались.