Министр образования прокомментировал ошибки, допущенные во время телеуроков

Глава Министерства народного образования Шерзод Шерматов призвал граждан оказать поддержку и принять участие в качестве редактора в усовершенствовании процесса трансляции видео уроков на русском языке.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Из-за угрозы распространения коронавируса и введения всеобщего карантина с 16 марта в Узбекистане закрыли все школы (а также вузы и детские сады).

Министерство образования, тем не менее, сделало все для того, чтобы процесс обучения продолжился. Одним из выходов стало проведение так называемых телеуроков, которые транслируются по телевизору для учащихся.

Однако в некоторых видеоуроках родители учеников заметили грубые ошибки, которые стали предметом для насмешек. Так, к примеру, в соцсетях активно обсуждают фрагмент занятия, где видно, как преподаватель указывает на картинку плюшевого медведя с надписью "Какая это мишка?"

Ситуацию прокомментировал министр народного образования республики Шерзод Шерматов.

Он объяснил, что ошибки могли возникнуть из-за ограниченности времени, которое тратится на подготовку материала. По его словам, в день в среднем выходит по 100 видеоуроков и справиться с таким объемом работы непросто.

"Если не ошибаюсь, мы первая страна СНГ, которая смогла оперативно запустить вещание телеуроков в разрезе всех классов на трех языках с инклюзией (сурдоперевод). Стоит отметить, что в день в среднем записываются почти 100 видеоуроков. В связи с ограниченным временем в подготовке данных материалов и минимизацией участников процесса в связи с карантином, высока вероятность допущения некоторых опечаток и ошибок", – написал Шерматов в своем Facebook.

Он отметил, что из 400 телеуроков, которые транслировались на этой неделе, пользователи соцсетей заметили буквально 4-5 ошибок. По словам Шерматова, это не повод дискредитировать и принижать работу педагогов, которые стараются ради детей, которые из-за пандемии временно по сути лишены возможности полноценно обучаться.

"Перед лицом общего невидимого врага – эпидемии коронавируса (COVID-19) самым верным решением в данной ситуации было бы всеобщее сплочение и оказание полной взаимной поддержки, нежели чем продолжать высмеивать тех, кто всячески старается обеспечить процесс обучения более 6 миллионов учеников страны в такое нелегкое время", - заметил министр.

Шерматов предложил всем желающим принять участие в исправлении возможных ошибок в образовательных программах перед их трансляцией в эфире.

Оставить свои контакты и кратко описать, чем вы можете быть полезны, можно здесь.

Также министр заявил, что каждый гражданин республики, считающий, что он смог бы провести телеоуроки лучше, может записать видео урок по любой из пройденных тем и разместить ссылку в комментариях под его постом.

"При условии, если Ваш урок будет оценен пользователями Facebook, лучше, чем урок, на который Вы указали, мы Вас пригласим для преподавания по ТВ", - написал Шерматов.

Он еще раз подчеркнул, что допущенные в телеэфире ошибки или опечатки не должны становиться предметом хайпа или поводом для обесценивания работы педагогов.

Вместо этого стоит объединиться в это непростое время и совместными усилиями поработать над совершенствованием материала.