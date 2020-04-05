Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 342 человек

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло до 342 человек.
Об этом сообщает Минздрав республики.
По данным ведомства, последние подтвержденные случаи были выявлены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.
Всего от инфекции удалось вылечиться 30 гражданам республики. Все они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.
Первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции.
Жертвами пандемии на территории Узбекистана стали два человека, еще двое скончались за рубежом.
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По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.
Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!