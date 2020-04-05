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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 342 человек

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (286)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200405/13858569/Chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-dostiglo-310-chelovek.html

В Минздраве Узбекистана огласили новые данные по количеству заразившихся COVID-19 — их стало на 44 больше.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло до 342 человек.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Еще пять узбекистанцев вылечились от COVID-19 — Минздрав

Об этом сообщает Минздрав республики.

По данным ведомства, последние подтвержденные случаи были выявлены среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.

Всего от инфекции удалось вылечиться 30 гражданам республики. Все они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции.

Жертвами пандемии на территории Узбекистана стали два человека, еще двое скончались за рубежом.

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По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (286)
Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, коронавирус



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