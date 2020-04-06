В Узбекистан придет снег

Температура воздуха составит в разных районах от 5 до 15 градусов тепла. Подробнее читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В ближайшие дни Узбекистан ожидает плохая погода - дожди и даже снегопады, сообщает Узгидромет.

Ночью и утром 9 апреля местами возможен переход дождя в снег, также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

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Температура воздуха составит в разных районах от 5 до 15 градусов тепла.

Напомним, на прошлой неделе погода в республике была тоже не для прогулок - на большей части территории страны сохранялась дождливая погода, а температура воздуха понизилась до 13-18 градусов.