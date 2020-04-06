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Певец Закиров Фаррух Каримович

Не сдаваться: Фаррух Закиров записал пожелания узбекским спортсменам

© Commons.wikimedia / Doniyor Sharipov, Dilbar Rahmonova and others
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (292)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200406/13861707/Ne-sdavatsya-Farrukh-Zakirov-zapisal-pozhelaniya-uzbekskim-sportsmenam.html

Известно, что узбекские спортсмены тоже выполняют свои гражданские обязательства и соблюдают карантин. 

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Народный артист Узбекистана Фаррух Закиров призвал всех узбекских спортсменов не сдаваться и работать над собой, готовиться к предстоящим соревнованиям, сообщает НОК.

"Уважаемые соотечественники, оставайтесь дома! Сохраните здоровье себе и своим близким. А нашим спортсменам желаю не сдаваться!", - сказал артист.

Видео с его пожеланиями спортсменам транслировалось на "Узбекистан 24".

Напомним, с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса правительством Узбекистана предпринимаются все необходимые меры. Спортсмены тоже выполняют свои гражданские обязательства и соблюдают карантин. 

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На данный момент в Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 390 человек.

Вылечить удалось 30 человек. Все они отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации. При этом двое пациентов скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (292)
Теги:
Спортсмен, спорт, коронавирус, Карантин, артист, Фаррух Закиров, Узбекистан, Узбекистан



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