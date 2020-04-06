Не сдаваться: Фаррух Закиров записал пожелания узбекским спортсменам

Известно, что узбекские спортсмены тоже выполняют свои гражданские обязательства и соблюдают карантин.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Народный артист Узбекистана Фаррух Закиров призвал всех узбекских спортсменов не сдаваться и работать над собой, готовиться к предстоящим соревнованиям, сообщает НОК.

"Уважаемые соотечественники, оставайтесь дома! Сохраните здоровье себе и своим близким. А нашим спортсменам желаю не сдаваться!", - сказал артист.

Видео с его пожеланиями спортсменам транслировалось на "Узбекистан 24".

Напомним, с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса правительством Узбекистана предпринимаются все необходимые меры. Спортсмены тоже выполняют свои гражданские обязательства и соблюдают карантин.

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На данный момент в Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 390 человек.

Вылечить удалось 30 человек. Все они отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации. При этом двое пациентов скончались.