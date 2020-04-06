Узбекистанцев попросили вести дневник встреч в период пандемии

Об этом просит Генпрокуратура республики. В дневниках следует записывать встречи с каждым человеком в течение дня. Это, как ожидается, поможет быстрее выявлять потенциальных носителей COVID-19.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана приняла новые меры по предотвращению распространения коронавируса на территории республики.

Как ожидается, они помогут соответствующим службам быстро определить круг лиц, контактирующих с зараженными пациентами, и ограничить их контакты с другими гражданами.

Для этого был сформирован межведомственный штаб, а в регионах были сформированы специальные рабочие группы.

"Эти группы проведут соответствующие опросы с больными короновирусной инфекцией, определят их эпидемиологический путь: кто с кем вступил в контакт, когда и где", - говорится в сообщении.

Также в Генпрокуратуре попросили граждан прибегнуть к следущей мере, которая позволит заметно упростить задачу, — узбекистанцев призывают вести личный дневник встреч.

В идеале требуется, чтобы каждый гражданин подробно записывал информацию о том, когда, с кем, где и как он или она общались с другими людьми.

Отмечается, что эти данные будут использованы в целях предотвращения COVID-19 на территории республики.

По последним данным, в Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло 390 человек, 30 граждан выздоровели, двое скончались в пределах страны, двое — за рубежом.