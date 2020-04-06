Депутат в Ферганской области продал дом, чтобы помочь нуждающимся

Избранник народа некоторое время назад построил дом для своих сыновей, но потом решил, что есть люди, кто нуждается в поддержке и внимании гораздо больше, чем его дети.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Случай, заслуживающий внимания, произошел в Ферганской области. Депутат районного кенгаша Алтыарыкского района некоторое время назад построил дом для своих сыновей.

Поддерживая нуждающихся в столь сложный период, народный избранник решил, что есть люди, кто нуждается в средствах гораздо больше, чем его дети. Депутат продал свой дом, а на вырученные средства организовал помощь малоимущим семьям. Об этом сообщает агенство УзА.

На днях в хокимияте Ташкента рассказали, какую помощь можно оказать нуждающимся жителям города через Единый координационный центр, созданный на время режима самоизоляции от распространения коронавирусной инфекции.

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Центру нужны дополнительные руки. Сейчас фасовкой и развозом продуктов занимаются около ста добровольцев, нужны дополнительные силы.

Вместе с тем, центр принимает продукты от желающих внести свой вклад в доброе дело.