В Узбекистане число зараженных COVID-19 достигло 397 человек

За последние сутки в республике выявлено много случаев инфицирования коронавирусом. Такая высокая динамика связана с ускоренным тестированием людей, находящихся на карантине.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Число зараженных коронавирусом в Узбекистане возросло до 397 человек.

Об этом сообщает Минздрав республики.

По данным ведомства, у 31 больного наблюдается пневмония, у девяти из них состояние относительно тяжелое, у двоих – тяжелое.

Всего от инфекции удалось вылечиться 30 гражданам республики. Все они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции.

Жертвами пандемии на территории Узбекистана стали два человека, еще двое скончались за рубежом.

По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Власти просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования самоизоляции, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!