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Карантин

Полиция Ташкента изучит опыт коллег из КНР по противодействию коронавирусу

Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (299)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200407/13867351/Politsiya-Tashkenta-izuchit-opyt-kolleg-iz-KNR-po-protivodeystviyu-koronavirusu.html

Китайской стороной были положительно оценены усилия правительства страны, предпринятые в первые же дни выявления лиц, зараженных коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Полиция Ташкента изучит опыт правоохранительных органов КНР по противодействию распространению нового коронавируса COVID-19, сообщают в ГУВД.

Руководство главка на встрече в Ташкенте с представителями Министерства общественной безопасности (МОБ) КНР в Узбекистане обменялись опытом работы правоохранительных органов по противодействию COVID-19.

"Коллегами из КНР, исходя из опыта борьбы с пандемией, дан ряд рекомендаций, которые позволят повысить эффективность мер, сдерживающих темпы распространения коронавируса", - говорится в информации.

В ходе встречи представители МОБ КНР подробно изложили план действий правоохранительных сил, ведомств и общественных организаций в условиях карантина, отметили в пресс-службе.

Китайской стороной были положительно оценены усилия правительства страны, предпринятые в первые же дни выявления лиц, зараженных коронавирусной инфекцией.

В Ташкенте созданы специальные наблюдательные посты >>

Напомним, всего от инфекции удалось вылечиться 30 гражданам республики – они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Жертвами пандемии на территории Узбекистана стали два человека, еще двое скончались за рубежом.

По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (299)
Теги:
Карантин, Ташкент, Ташкент, коронавирус, Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан



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