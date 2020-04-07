У вернувшихся из Индонезии узбекистанцев не обнаружен коронавирус

Сегодня были отпущены по домам 76 граждан республики, которые в марте прилетели в Бухару из Индонезии, России и Турции.

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. У 54 узбекистанцев, которые 23 марта вернулись на родину из Джакарты и по прилете были помещены на карантин в санаторий "Жуйзар" в Бухаре, коронавирус COVID-19 не обнаружен, их отпустили домой. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Среди этих граждан были трое жителей Бухары, двое из которых — братья.

Кроме того, сегодня разъехались по домам узбекистанцы, прибывшие 24-25 марта из Москвы (21 человек) и Стамбула (один человек) и помещенные на карантин, организованный в войсковой части 522-МПР. У них тоже не был выявлен вирус.

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен в середине марта у женщины, вернувшейся из Франции. Во вторник число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 504, два пациента скончались, 30 выздоровели.

По данным Минздрава, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.