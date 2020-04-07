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Милиция

В Навоийской области семья с тремя детьми сбежала из карантинной зоны

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200407/13871389/V-Navoiyskoy-oblasti-semya-s-tremya-detmi-sbezhala-iz-karantinnoy-zony.html

Жительница Навоийской области, вернувшаяся из Ташкента и по этой причине помещенная на карантин, решила пренебречь мерами безопасности. Вместе с мужем и тремя детьми, она покинула карантинную зону.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Грубое нарушение карантинного режима совершено в Навоийской области, сообщает МВД. Семейная пара с тремя детьми организованно сбежала из зоны карантина.

Каратин
Информационная служба ГУБДД МВД РУз
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За это родители привлечены к административной ответственности.

Сотрудники правоохранительных органов выявили, что жительница Нуратинского района Навоийской области, вернувшаяся из Ташкента и по этой причине помещенная на карантин, решила пренебречь мерами безопасности. Вместе с мужем и тремя детьми, она покинула карантинную зону.

МВД напоминает, что согласно законодательству, подобное нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 20 до 30 БРВ, а на должностных лиц – от 30 до 50 БРВ.

За минувшие сутки во всей стране сотрудники Национальной гвардии и Министерства внутренних дел зафиксировали 2 696 случаев несоблюдения карантинного режима.

Начальник Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору при Кабинете министров, главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков заявил о том, что коронавирус обнаружен во всех регионах Узбекистана.

Теги:
Карантин, правонарушение, Навоийская область



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