Как не остаться в долгу на карантине: в БПИ нашли варианты

Потребителям, желающим произвести оплату за использованные энергоресурсы и вывоз твердых бытовых отходов, нужно отправить в бот @mibuzbot свой номер телефона.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Специалисты Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре разработали дополнительную возможность оплаты задолженностей, сообщили в ведомстве.

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Потребителям, желающим произвести оплату за использованные энергоресурсы и вывоз твердых бытовых отходов, нужно отправить в бот @mibuzbot свой номер телефона.

Затем, нужно указать вид коммунальных услуг, свою область, район или город, а также ввести номер лицевого счета по выбранной коммунальной услуге. На экране появится информация по лицевому счету абонента. Посредством этой услуги можно отправлять показания приборов учета, контролировать и производить оплату долгов.

Для того, чтобы оплатить услуги через бот, нужно войти в электронную платежную систему, ввести данные пластиковой карты и номер телефона для получения сообщения об оплате.

Все эти услуги и возможности продублированы также на официальном сайте Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре mib.uz.