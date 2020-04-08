В Навои молодежная вечеринка во время карантина закончилась штрафом

Напомним: в республике действует режим самоизоляции. Граждан просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования карантина, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Навои группа молодых людей решила устроить вечеринку во время карантина. Дискотеку организовали дома у одного из местных жителей, веселье сопровождалось громкой музыкой.

Именно ее услышали сотрудники правоохранительных органов в 01.30 ночи во время одного из своих рейдов. Об этом сообщает пресс-служа ОВД Навоийской области.

Когда правоохранители пришли в квартиру нарушителей спокойствия, то обнаружили там несколько мужчин и женщин.

Молодые люди распивали алкоголь и веселились.

Данные граждане были оштрафованы за нарушение режима карантина.

Напомним: с 6 апреля по всей республике был введен общий режим самоизоляции. Он подразумевает, что выезжать из дому нельзя не только на авто, но и на мотоцикле, скутере или велобайке.

Исключения составляют выезды на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу. И, разумеется, обязательно при этом быть в защитной маске.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 545 случаев заболевания коронавирусом, трое граждан скончались, 30 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.