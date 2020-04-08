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Вечеринка

В Навои молодежная вечеринка во время карантина закончилась штрафом

Unstplash / Pim Myten
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (305)
28310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200408/13879450/V-Navoi-molodezhnaya-vecherinka-vo-vremya-karantina-zakonchilas-shtrafom.html

Напомним: в республике действует режим самоизоляции. Граждан просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать необходимые требования карантина, поскольку именно так можно помочь стране быстрее справиться с пандемией!

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Навои группа молодых людей решила устроить вечеринку во время карантина. Дискотеку организовали дома у одного из местных жителей, веселье сопровождалось громкой музыкой.

В Ташкенте наказали молодых людей, которые решили погулять во время карантина
Пресс-служба ГУВД Ташкента
В Ташкенте наказали молодых людей, которые решили погулять во время карантина

Именно ее услышали сотрудники правоохранительных органов в 01.30 ночи во время одного из своих рейдов. Об этом сообщает пресс-служа ОВД Навоийской области.

Когда правоохранители пришли в квартиру нарушителей спокойствия, то обнаружили там несколько мужчин и женщин.

Молодые люди распивали алкоголь и веселились.

Данные граждане были оштрафованы за нарушение режима карантина.

Напомним: с 6 апреля по всей республике был введен общий режим самоизоляции. Он подразумевает, что выезжать из дому нельзя не только на авто, но и на мотоцикле, скутере или велобайке.

Исключения составляют выезды на работу, в продуктовый магазин или на рынок, а также в аптеку или к врачу. И, разумеется, обязательно при этом быть в защитной маске.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 545 случаев заболевания коронавирусом, трое граждан скончались, 30 выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (305)
Теги:
коронавирус, штраф, Карантин, молодежь, Навои



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