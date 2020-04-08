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Узбекистан поднялся в мировом рейтинге по скорости интернета

Flickr / Travis Isaacs
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200408/13880897/Uzbekistan-podnyalsya-v-mirovom-reytinge-po-skorosti-interneta.html

В общем рейтинге республика занимает 95-е место (плюс 36 позиций за год) из 176 стран мира. Причем год назад Узбекистан занимал 131 место.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Пресс-служба Мининфоком сообщила о том, что согласно данным ирландской компании Ookla, Узбекистан снова показал уверенный рост по скорости фиксированного Интернета, прибавив сразу 7 позиций.

Сейчас в общем рейтинге республика занимает 95-е место (плюс 36 позиций за год) из 176 стран мира. Причем год назад Узбекистан занимал 131 место.

За последние 12 месяцев скорость фиксированного Интернета в Узбекистане выросла почти в 2,3  раза с 11,62 Мбит/c, до 26,92 Мбит/c.  

Узбекистан в течение месяца поднялся сразу на 7 позиций в мировом рейтинге по cкорости интернета
Пресс-служба Мининфоком
Узбекистан в течение месяца поднялся сразу на 7 позиций в мировом рейтинге по cкорости интернета

По скорости же мобильного интернета, Узбекистан поднялся лишь на одну позицию вверх и занял 133-е место.

Задумчивая женщина
© Sputnik / Максим Богодвид
Узбекистанцам не будут отключать Интернет и телефонную связь за неуплату

Для справки: Ирландская компания Ookla ­­- мировой лидер в сфере тестирования Интернет-сетей, приложений и технологий, разработчик портала тестирования скорости Интернета Speedtest. На портале Speedtest ежегодно проводится более 10 миллионов пользовательских тестов, что дает уникальную и разностороннюю картину о производительности, качестве и доступности сетей по всему миру.

За последний год скорость Интернета возросла вдвое - "Узбектелеком" >>

В прошлом месяце республика поднялась в соответствующем рейтинге лишь на две строчки. В общем рейтинге Узбекистан по скорости фиксированного Интернета занял 102-е место в мире (плюс 2 позиции по сравнению с январем).

Теги:
рейтинг, Узбекистан, Интернет



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