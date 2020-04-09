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Башкирия ведет переговоры с Узбекистаном по поставкам сырья для защитных масок

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200409/13882302/Bashkiriya-vedet-peregovory-s-Uzbekistanom-po-postavkam-syrya-dlya-zaschitnykh-masok.html

Каждый день в регионе производят 100 тысяч многоразовых защитных масок, но они быстро разбираются в местных аптеках.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Власти Башкирии ведут активные переговоры с Узбекистаном по поставкам сырья для изготовления многоразовых защитных масок, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" глава региона Радий Хабиров.

"У нас промышленность очень многопрофильная, проблема не в том даже, чтобы шить. Мы, наверное, как и все главы субъектов охотимся за сырьем. Ведем сейчас интенсивные переговоры с Узбекистаном, с Ивановской областью. В общем, ищем там, где есть сырье", - сказал Хабиров.

По его словам, каждый день в регионе производят 100 тысяч многоразовых защитных масок.

"Когда мы сейчас маски развозим по линии аптек, они в течение суток разбираются", - сказал Хабиров.

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Известно, что всего в регионе 16 человек заражены коронавирусом, шесть человек выздоровели.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заражения, умерли более 87 тысяч человек, более 317 тысяч вылечились.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (364)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Башкирия, Башкирия



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