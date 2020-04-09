Победим COVID вместе: как спортсмены помогают пострадавшим от вируса

Только объединившись, мир может противостоять страшной эпидемии, которая сейчас убивает тысячи людей каждый день.

В эти дни весь мир сплотился, чтобы противостоять распространению коронавируса. Кто-то по долгу своей службы заботится, ухаживает, лечит заболевших, кто-то помогает в профилактике заболевания, а кто-то поддерживает тех, кого этот страшный вирус уже успел коснуться.

Не остался в стороне и мир спорта. Многочисленные атлеты, тренеры, клубы и организации со всех частей света помогают тем, кто попал в беду. Деньгами, лекарственным препаратами, моральной поддержкой.

Так, капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов, выступающий за китайский клуб "Шанхай СИПГ", отправил специальную гуманитарную помощь на свою родину. Футболист решил подержать свой родной город Наманган, в который совсем скоро прибудет партия лекарственных препаратов на 600 млн сумов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спортчилар коронавирусга қарши курашга чорлайди! Публикация от Sport vazirligi (@minsportuz) 20 Мар 2020 в 4:34 PDT

Ранее спортсмен вместе с легендарной узбекской гимнасткой Оксаной Чусовитиной записали для социальных сетей обращение к своим соотечественникам, решив в такой сложный период поддержать жителей своей страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спортчилар коронавирусга қарши курашга чорлайди! Публикация от Sport vazirligi (@minsportuz) 20 Мар 2020 в 4:32 PDT

В США бывший капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия решил отблагодарить американских врачей за их непосильный труд и в буквальном смысле адские условия работы. Он устроил благотворительный ланч для тех, у "кого нет времени поесть". Более 70 врачей, работающих в Сан-Франциско, он пригласил в мексиканский ресторан за свой счет.

А литовский баскетболист Мантас Калниетис включился в ряды волонтеров, которые помогают благотворительной инициативе "Сильные вместе".

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"Утром я бегаю по пересеченной местности, позже помогаю детям готовить уроки дистанционно. Поскольку остается еще время, то я решил сделать что-то хорошее", – рассказал баскетболист национальной сборной Литвы.

В Италии, где последствия коронавируса один из самых серьезных, спортсмены тоже не остаются в стороне от общей беды. Так, полузащитник сборной Армении и "Ромы" Генрих Мхитарян присоединился к призыву в социальных сетях "Мы сплотились против коронавируса". В ролике звезды чемпионата Италии по футболу выступают с видеообращением к итальянцем в связи с пандемией коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #stayhome #staysafe #covid19 Публикация от Henrikh Mkhitaryan (@micki_taryan) 30 Мар 2020 в 5:00 PDT

Футболисты со всех уголков земли поддерживают попавших в беду людей. Не остались в стороне и настоящие звезды самой популярной игры с мячом.

Семья бывшего футболиста "Барселоны" Хави, возглавляющего на данный момент катарский "Аль-Садд", пожертвовала миллион евро одной из больниц Барселоны. Также по одному миллиону евро на борьбу с вирусом пожертвовали форвард "Барселоны" Лионель Месси и главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

В поддержке нуждаются не только люди, но и организации, которые из-за режимов самоизоляции поставлены на грань выживания из-за отсутствия клиентов. Футболист сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Марко Ройс объявил о пожертвовании в размере 500 тысяч евро на поддержку малых и средних предприятий Дортмунда, которые столкнулись с финансовыми трудностями в результате мер по борьбе с распространением коронавируса.

Кто-то решил оказать помощь анонимно. Так поступил и голкипер английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании по футболу Давид де Хеа, который пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с эпидемией коронавируса в Испании. 29-летний вратарь сделал пожертвование местным властям в Мадриде, чтобы помочь с обеспечением медицинским оборудованием и поддержать семьи, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Однако председатель правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо обнародовала вклад де Хеа в борьбу с коронавирусом, написав на своей странице в Twitter: "Спасибо, де Хеа. Большая помощь, которую вы оказали сообществу Мадрида, станет ключом к борьбе с COVID-19. Буду вечно благодарна, горжусь вами".

¡Gracias, @D_DeGea !



La gran ayuda que has aportado a @comunidadmadrid será clave para combatir el COVID-19.



Eternamente agradecidos, orgullosos de ti. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 26, 2020

В США поддержку решили оказать многие. Так, центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Филадельфия Севенти Сиксерс" Эл Хорфорд пожертвовал 500 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. А шестикартный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар пожертвовал 900 защитных очков врачам калифорнийской больницы. 72-летний бывший баскетболист лично доставил очки в больницу, придя на встречу в перчатках и маске. Общая проблема сплотила всех. В Национальной хоккейной лиге помощь решили оказать, как клубы, так и отдельно взятые игроки. Канадский нападающий клуба НХЛ "Баффало Сейбрз" Джефф Скиннер пожертвовал врачам клиники из своего родного города 53 тысячи долларов на борьбу с коронавирусом, об этом сообщила сама клиника в Twitter.

Thank you to Markham native and @BuffaloSabres @JeffSkinner for honouring the frontline health care workers combatting #COVID19 at his hometown hospital, @MSHospital, with a $53,000 donation, a nod to his jersey number. #MarkhamProud pic.twitter.com/5QmyUefdWX — Markham Stouffville Hospital (@MSHospital) April 6, 2020

А главный хирург больницы специальной хирургии Нью-Йорка Брайан Келли выразил благодарность российскому нападающему клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемию Панарину, который приобрел маски для лечебного учреждения. Хоккеист пожертвовал больнице 1500 масок N95 в рамках поддержки мер по борьбе с распространением коронавируса.

Велоспорт тоже не остался в стороне от несчастья ближних. У Элиз Чабби из Bigla-Katusha есть медицинская степень, и когда международный союз велосипедистов объявил, что гонок еще долго не будет, она пошла работать медсестрой в одну из больницу Женевы.

"В этой ситуации я не могла просто сидеть на месте, - говорит Элиз. - То, что происходит сейчас, беспрецедентно, и, учитывая серьезность ситуации, я чувствую, что должна что-то сделать".

А для помощи больнице Бергамо продают свою велоформу российские гонщицы Анна Потокина и Ксения Добрынина, выступающие за итальянскую Servetto - Piumate - Beltrami TSA. Девушки находятся в самоизоляции в Асти и вместе с партнершами по команде выставили форму на интернет-аукцион.

Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе американец Оскар Де Ла Хойя и его жена пуэрториканская певица Милли Корретхер пожертвовали 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Средства пойдут на счета одного из госпиталей Лос-Анджелеса, в котором лечилась от рака груди мать боксера.

Гонщик "Формулы-1", двукратный чемпион, испанец Фернандо Алонсо пожертвовал ЮНИСЕФ 300 тысяч медицинских масок и 4 тысячи единиц средств индивидуальной защиты на борьбу с пандемией коронавируса. Своим родным странам помогают спортсмены, занимающиеся совершенно разными видами спорта. Так, например, болгарские спортсмены, теннисист Григор Димитров и экс-футболист Димитар Бербатов не смогли пройти мимо трудностей своей родины.

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Димитров приобрел аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больницы в родном городе Хасково, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а Бербатов пожертвовал средства Болгарской медицинской ассоциации.

Только объединившись, мир может противостоять страшной эпидемии, которая сейчас убивает тысячи людей каждый день. И спортсмены по всему миру подают отличный пример, как это можно делать.