Победим COVID вместе: как спортсмены помогают пострадавшим от вируса

В эти дни весь мир сплотился, чтобы противостоять распространению коронавируса. Кто-то по долгу своей службы заботится, ухаживает, лечит заболевших, кто-то помогает в профилактике заболевания, а кто-то поддерживает тех, кого этот страшный вирус уже успел коснуться.
Не остался в стороне и мир спорта. Многочисленные атлеты, тренеры, клубы и организации со всех частей света помогают тем, кто попал в беду. Деньгами, лекарственным препаратами, моральной поддержкой.
Так, капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов, выступающий за китайский клуб "Шанхай СИПГ", отправил специальную гуманитарную помощь на свою родину. Футболист решил подержать свой родной город Наманган, в который совсем скоро прибудет партия лекарственных препаратов на 600 млн сумов.
Ранее спортсмен вместе с легендарной узбекской гимнасткой Оксаной Чусовитиной записали для социальных сетей обращение к своим соотечественникам, решив в такой сложный период поддержать жителей своей страны.
В США бывший капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия решил отблагодарить американских врачей за их непосильный труд и в буквальном смысле адские условия работы. Он устроил благотворительный ланч для тех, у "кого нет времени поесть". Более 70 врачей, работающих в Сан-Франциско, он пригласил в мексиканский ресторан за свой счет.
А литовский баскетболист Мантас Калниетис включился в ряды волонтеров, которые помогают благотворительной инициативе "Сильные вместе".
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19 >>
"Утром я бегаю по пересеченной местности, позже помогаю детям готовить уроки дистанционно. Поскольку остается еще время, то я решил сделать что-то хорошее", – рассказал баскетболист национальной сборной Литвы.
В Италии, где последствия коронавируса один из самых серьезных, спортсмены тоже не остаются в стороне от общей беды. Так, полузащитник сборной Армении и "Ромы" Генрих Мхитарян присоединился к призыву в социальных сетях "Мы сплотились против коронавируса". В ролике звезды чемпионата Италии по футболу выступают с видеообращением к итальянцем в связи с пандемией коронавируса.
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Футболисты со всех уголков земли поддерживают попавших в беду людей. Не остались в стороне и настоящие звезды самой популярной игры с мячом.
Семья бывшего футболиста "Барселоны" Хави, возглавляющего на данный момент катарский "Аль-Садд", пожертвовала миллион евро одной из больниц Барселоны. Также по одному миллиону евро на борьбу с вирусом пожертвовали форвард "Барселоны" Лионель Месси и главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.
В поддержке нуждаются не только люди, но и организации, которые из-за режимов самоизоляции поставлены на грань выживания из-за отсутствия клиентов. Футболист сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Марко Ройс объявил о пожертвовании в размере 500 тысяч евро на поддержку малых и средних предприятий Дортмунда, которые столкнулись с финансовыми трудностями в результате мер по борьбе с распространением коронавируса.
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Unterstützt Eure Heimatstadt. Helft Euren Mitmenschen! 🤝 ⠀ Es geht aktuell nur gemeinsam! Deshalb rufen @scarlettgartmann und ich die Initiative @helpyourhometown ins Leben, um kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Es gibt viele kleine und alteingesessene Betriebe, Frisöre und Gaststätten, die sich schon unter normalen Umständen schwer halten können. Aber gerade diese kleinen Läden machen jede Stadt einzigartig. Es sind so viele Schicksale, die uns jetzt schon erreicht haben und hier möchten wir helfen und etwas zurückgeben.⠀ ⠀ Seid solidarisch, unterstützt Eure Mitmenschen und seid füreinander da. #Corona gibt uns allen die Chance als Gemeinschaft in einer schnelllebigen Zeit wieder enger zusammenzurücken. Wir hoffen, dass wir noch weitere Personen für die Aktion gewinnen können, die ebenfalls ihre Heimatstadt unterstützen wollen. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Euer Marco⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 📲 www.helpyourhometown.com ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ 📸 @christian.poellmann
Кто-то решил оказать помощь анонимно. Так поступил и голкипер английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании по футболу Давид де Хеа, который пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с эпидемией коронавируса в Испании. 29-летний вратарь сделал пожертвование местным властям в Мадриде, чтобы помочь с обеспечением медицинским оборудованием и поддержать семьи, которые пострадали от пандемии коронавируса.
Однако председатель правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо обнародовала вклад де Хеа в борьбу с коронавирусом, написав на своей странице в Twitter: "Спасибо, де Хеа. Большая помощь, которую вы оказали сообществу Мадрида, станет ключом к борьбе с COVID-19. Буду вечно благодарна, горжусь вами".
¡Gracias, @D_DeGea !— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 26, 2020
La gran ayuda que has aportado a @comunidadmadrid será clave para combatir el COVID-19.
Eternamente agradecidos, orgullosos de ti.
В США поддержку решили оказать многие. Так, центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Филадельфия Севенти Сиксерс" Эл Хорфорд пожертвовал 500 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. А шестикартный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар пожертвовал 900 защитных очков врачам калифорнийской больницы. 72-летний бывший баскетболист лично доставил очки в больницу, придя на встречу в перчатках и маске. Общая проблема сплотила всех. В Национальной хоккейной лиге помощь решили оказать, как клубы, так и отдельно взятые игроки. Канадский нападающий клуба НХЛ "Баффало Сейбрз" Джефф Скиннер пожертвовал врачам клиники из своего родного города 53 тысячи долларов на борьбу с коронавирусом, об этом сообщила сама клиника в Twitter.
Thank you to Markham native and @BuffaloSabres @JeffSkinner for honouring the frontline health care workers combatting #COVID19 at his hometown hospital, @MSHospital, with a $53,000 donation, a nod to his jersey number. #MarkhamProud pic.twitter.com/5QmyUefdWX— Markham Stouffville Hospital (@MSHospital) April 6, 2020
А главный хирург больницы специальной хирургии Нью-Йорка Брайан Келли выразил благодарность российскому нападающему клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемию Панарину, который приобрел маски для лечебного учреждения. Хоккеист пожертвовал больнице 1500 масок N95 в рамках поддержки мер по борьбе с распространением коронавируса.
Велоспорт тоже не остался в стороне от несчастья ближних. У Элиз Чабби из Bigla-Katusha есть медицинская степень, и когда международный союз велосипедистов объявил, что гонок еще долго не будет, она пошла работать медсестрой в одну из больницу Женевы.
"В этой ситуации я не могла просто сидеть на месте, - говорит Элиз. - То, что происходит сейчас, беспрецедентно, и, учитывая серьезность ситуации, я чувствую, что должна что-то сделать".
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📝 An update from @elisechabbey, who is working at the Hôpitaux Universitaires de Genève. She tells us: “Things are going ok for now. The organisation at the hospital is good. Everyone working here is very motivated and we're all supporting each other to get through this time. So even if the situation is stressful, we are trying to maintain spirits among the staff at the hospital, and this is really helping a lot. I also think that the general population is now starting to understand how serious the situation is, and they seem more willing to cooperate and do their best to help. I hope that this situation will calm soon, because I miss my Bigla-KATUSHA teammates a lot, and I can't wait to get back to racing again with them, after we have gotten through this time”. . Thank you, Elise! 👏🏻👏🏻
А для помощи больнице Бергамо продают свою велоформу российские гонщицы Анна Потокина и Ксения Добрынина, выступающие за итальянскую Servetto - Piumate - Beltrami TSA. Девушки находятся в самоизоляции в Асти и вместе с партнершами по команде выставили форму на интернет-аукцион.
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Partecipiamo in l'asta per poter aiutare al ospedale di Bergamo🙏 Solo tutti assieme noi possiamo combattere la situazione in Italia🇮🇹 e tutto il mondo🌏 #italia #distantimauniti #insieme #forza #one #love #aiuto #togetherforever #team #help #bergamo #bergamonews #news #coronavirus #buy #donation #be #part #italy🇮🇹 #lombardia #amore #iostoacasa #iorestoacasa #comeon #ciclismo #cyclingphotos #savetheplanet #save #life
Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе американец Оскар Де Ла Хойя и его жена пуэрториканская певица Милли Корретхер пожертвовали 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Средства пойдут на счета одного из госпиталей Лос-Анджелеса, в котором лечилась от рака груди мать боксера.
Гонщик "Формулы-1", двукратный чемпион, испанец Фернандо Алонсо пожертвовал ЮНИСЕФ 300 тысяч медицинских масок и 4 тысячи единиц средств индивидуальной защиты на борьбу с пандемией коронавируса. Своим родным странам помогают спортсмены, занимающиеся совершенно разными видами спорта. Так, например, болгарские спортсмены, теннисист Григор Димитров и экс-футболист Димитар Бербатов не смогли пройти мимо трудностей своей родины.
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Димитров приобрел аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больницы в родном городе Хасково, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а Бербатов пожертвовал средства Болгарской медицинской ассоциации.
Только объединившись, мир может противостоять страшной эпидемии, которая сейчас убивает тысячи людей каждый день. И спортсмены по всему миру подают отличный пример, как это можно делать.