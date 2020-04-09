Что узбекистанцы ищут и покупают в интернете, находясь на карантине

Среди популярных функций сервиса последних дней выделяется фильтр поиска по геолокации, позволяющий пользователям находить объявления рядом с домом.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Из-за введенного карантина у большинства граждан республики изменился образ жизни. Подобные перемены отражаются и на потребностях людей.

Аналитики OLX решили изучить, что стали чаще всего искать в интернете узбекские пользователи в условиях самоизоляции.

Исследование проводилось с 16 марта по 7 апреля.

Отмечается, что за время карантина граждане стали в пять раз чаще интересоваться, где можно купить медицинские маски, респираторы, антисептики, кварцевые лампы и термометры.

Эти товары возглавили список самых популярных поисковых запросов пользователей онлайн-площадки, что ожидаемо.

Специалисты подчеркивают, что узбекистанцы также активно ищут способы скрасить себе домашний досуг. Тому подтверждение — увеличившийся в два раза спрос на игровые приставки, Wi-Fi роутеры, ноутбуки и телевизоры.

А, вот, количество желающих купить персональные гаджеты — телефоны, наушники и носимую электронику — наоборот, стало немного меньше.

Что еще отметили аналитики: люди стали чаще искать спортивные товары.

Напомним: Минздрав рекомендовал гражданам по возможности выполнять дома посильные физические упражнения, чтобы укрепить здоровье.

Именно так и поступают узбекистанцы. Самыми запрашиваемыми спорттоварами в период карантина стали велосипеды, гантели, беговые дорожки, скутеры и самокаты.

Есть и те, кто в период нахождения дома решился заняться ремонтом жилья. Обои, цемент и кафель также в числе популярных запросов.

На рынке недвижимости пользователи стали чаще искать дачи в аренду в черте города, а не за пределами Ташкента. Гостиницы стали размещать объявления о долгосрочной сдаче номеров для проживания.

Между тем некоторые поисковые запросы касаются не покупки каких-либо товаров или недвижимости, а поиска работы. Так, в период самоизоляции узбекские пользователи стали чаще искать удаленную работу и работу водителем-курьером.

Специалисты OLX отдельно отмечают: на данный момент пользуется большой популярностью функция поиска объявлений по геолокации, позволяющий пользователям находить то, что они ищут, рядом с домом.