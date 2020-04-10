Узбекистан снова ждет непогода: дожди и грозы идут в республику

Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, с порывами до 23−28 м/с, грозы и дожди. Читайте подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. После сильного снегопада и поваленных деревьев, Узбекистан снова ждет непогода, пишет Узгидромет.

В ближайшие дни по Узбекистану пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, с порывами до 23−28 м/с.

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По предгорным и горным районам республики в эти дни селеопасно.

Напомним, на днях в Узбекистане резко похолодало - на смену почти летней погоде пришли осадки даже снег. Во многих районах был сильный ветер и попадало много деревьев, в том числе на автомобили жителей городов.