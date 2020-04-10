15:15 10 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Затопление дорог в Ташкенте

Узбекистан снова ждет непогода: дожди и грозы идут в республику

Facebooke / Водители Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
41910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200410/13890998/Uzbekistan-snova-zhdet-nepogoda-dozhdi-i-grozy-idut-v-respubliku.html

Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, с порывами до 23−28 м/с, грозы и дожди. Читайте подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. После сильного снегопада и поваленных деревьев, Узбекистан снова ждет непогода, пишет Узгидромет.

В ближайшие дни по Узбекистану пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, с порывами до 23−28 м/с.

Карантинная погода: Ташкент накрыло апрельским снегом — видео >>

По предгорным и горным районам республики в эти дни селеопасно.

Напомним, на днях в Узбекистане резко похолодало - на смену почти летней погоде пришли осадки даже снег. Во многих районах был сильный ветер и попадало много деревьев, в том числе на автомобили жителей городов.

Теги:
гроза, дожди, погода, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последствия снегопада в Ташкенте
Последствия снегопада в Ташкенте: поваленные деревья и оборванные провода
Как мигранты из Узбекистана спасали стариков из огня
Крики, все в дыму, света нет: узбекистанцы о спасении стариков — видео
Чем заняться на карантине
Саморазвитие в самоизоляции: как провести карантин с пользой

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться