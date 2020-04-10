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Для улучшения Денауского района выделят 50 миллиардов сумов

Для улучшения Денауского района выделят 50 миллиардов сумов

Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200410/13896200/Dlya-uluchsheniya-Denauskogo-rayona-vydelyat-50-milliardov-sumov.html

Деньги будут выделены на улучшение снабжения питьевой водой, строительство, ремонт и реконструкцию внутренних дорог, детских садов и школ, а также подведение коммуникационных систем к малым промышленным зонам.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Для улучшения Денауского района из Антикризисного фонда выделят 50 миллиардов сумов, сообщает Norma.uz.

"Деньги будут выделены на улучшение снабжения питьевой водой, строительство, ремонт и реконструкцию внутренних дорог, детских садов и школ, а также подведение коммуникационных систем к малым промышленным зонам", - говорится в информации.

Для реализации принятой программы утвержден состав Республиканской рабочей группы во главе с руководителем Администрации президента, первым зампремьера и хокимом Сурхандарьинской области.

В структуре хокимията Денауского района вводится должность первого заместителя хокима по вопросам комплексного развития города Денау.

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В числе задач рабочей группы – определение земельных участков, выделяемых предпринимателям для строительства многоэтажек, и реализации инвестиционных проектов. 

Новая программа предусматривает:

- строительство дорожно-транспортной инфраструктуры, улиц, многоэтажных домов;

- коренное изменение административного облика районного центра, реконструкцию исторической части, совершенствование системы коммунального обслуживания;

- ускоренное развитие промышленной отрасли, сферы сервиса и переработки сельхозпродуктов;

- увеличение объемов привлекаемых прямых иностранных инвестиций, производство экспортной продукции из местного сырья;

- строительство инженерно-коммуникационных систем, установку современных приборов ночного освещения и фонарей;

- открытие новых маршрутов общественного транспорта внутреннего и межрайонного сообщения;

- строительство современных медицинских клиник и диагностических центров;

- улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель;

- увеличение поступлений в местный бюджет через расширение налогооблагаемой базы.

Теги:
реконструкция, ремонт, район, Узбекистан, Узбекистан



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