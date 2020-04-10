В одном из приютов Ташкента произошло массовое отравление собак

Сейчас пристанище для животных активно пополняется, так как из-за карантина все больше людей оставляют своих собак на улице.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В Ташкенте в одном из филиалов приюта "Гавчег" Бектемирского района произошло массовое отравление собак, сообщается на официальной страничке в Facebook.

Во двор, где находились питомцы, была подкинута отравленная колбаса. В итоге погибло шесть собак.

"Ребята, куда катиться этот мир? За что? Пока вот так будут относиться к животным, будут вещи намного страшнее вируса. Шесть хвостиков погибло", - написала одна из волонтеров.

Приют существует уже два года, он находится за пределами города, на данный момент в нем около 200 собак, но их количество постоянно меняется. Сейчас пристанище для животных активно пополняется, так как из-за карантина все больше людей оставляют своих собак на улице.

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Напомним, в сентябре власти Самарканда взяли на себя ответственность за массовое убийство животных в городе.

Человек, подбросивший приманку с ядом домашней собаке в Самарканде, оказался членом рабочей группы, которую создали городской отдел ветеринарии и развития животноводства и управление благоустройства города. Об этом было объявлено после того, как в СМИ попало видео, запечатлевшее данное преступление.