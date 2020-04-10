В Москве с 13 апреля начнут вводить пропускной режим

Как только угроза заражения коронавирусом отступит, город сразу начнет возвращаться к нормальному ритму жизни, сказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Москве с 13 апреля начнут постепенно вводить пропускной режим из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Он уточнил, что система будет носить заявительный характер, но власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений.

Сначала пропуска введут для поездок на работу, затем для поездок в других целях. И, наконец, если понадобится, на передвижение внутри района, отметил Собянин.

Как только угроза заражения отступит, столица сразу начнет возвращаться к нормальному ритму жизни, сказал мэр города.

Он призвал москвичей запастись терпением и мужеством, максимально ответственно относиться к просьбам властей по борьбе с коронавирусом.

По данным на пятницу, в Москве подтверждено 1 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице РФ к настоящему моменту зафиксировано 7 822 случая.

Сорок три процента среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% — от 46 до 65 лет и еще 15% старше 65 лет, причем больше 3,5% из них — старше 80 лет.

Пять с половиной процентов заболевших — дети.