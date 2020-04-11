Чем отличается "самоизоляция" от карантина — объяснили в Минюсте

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 694 случаев заражения COVID-19, трое граждан скончались, 42 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Является ли режим самоизоляции карантином? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции Узбекистана.

В первую очередь, следует понимать, в чем отличие между этими понятиями.

Что такое карантин?

Карантин (ограничительные меры) - это комплекс административных и санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на защиту конкретной территории от источника распространения COVID-19, а также уничтожение и предотвращение распространения инфекции из одного места в другое.

Что такое "самоизоляция"?

"Самоизоляция" — это часть карантинных мер, которые граждане должны придерживаться, чтобы не заразиться коронавирусом самому и не заразить им других.

Порядок "самоизоляции":

каждому человеку запрещается выходить из дома на улицу без уважительной причины, как то: необходимость сходить за продуктами, лекарствами, посетить врача);

требуется соблюдать дистанцию в 2 метра при передвижении или в торговых магазинах;

гражданам старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Образ жизни у граждан, помещенных на карантин

Лица, помещенные на карантин, находятся под постоянным присмотром медицинских и санитарно-эпидемиологических работников.

Также таким гражданам выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, поскольку выходить на улицу им строго запрещено.

Образ жизни у самоизолировавшихся граждан

Лицо, соблюдающее режим самоизоляции, не находится под медицинским присмотром. Разрешается раз в день выгуливать домашних животных (собак) на расстоянии 100 метров вокруг дома.

Также в этом случае граждане считаются трудоспособными. Например, им разрешается идти на работу при строгом соблюдении правил карантина.

Несоблюдение режима самоизоляции будет считаться нарушением правил борьбы с эпидемиями. За это гражданин будет привлечен к административной ответственности.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 694 случаев заражения COVID-19, трое граждан скончались, 42 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.