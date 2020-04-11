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Столичный Мирабадский рынок возобновит свою работу 12 апреля

© AP Photo / Lee Jin-man
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200411/13901528/Stolichnyy-Mirabadskiy-rynok-vozobnovit-svoyu-rabotu-12-aprelya.html

Также власти сообщили о создании пунктов передвижной торговли широкого ассортимента продовольственных товаров по сниженным ценам. Сегодня передвижные торговые ярмарки будут организованы в махаллях "Корасув", "Ат-Термизий", "Фаровон", "Темирйулчилар" и "Юксалиш".

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Ташкенте временно закрыли Мирабадский рынок.

В пресс-службе районного хокимията заверили граждан, что рынок был закрыт для проведения дезинфекционных работ, согласно намеченному плану.

Рынок будет снова открыт для своих посетителей 12 апреля.

"В целях предотвращения распространения и намеченному плану, сегодня "Мирабадский дехканский рынок" будет закрыт на один день для проведения полных дезинфекционных работ!", - говорится в сообщении.

В администрации Мирабадского района также отметили, что во всех махаллях для удобства граждан будут созданы пункты передвижной торговли продовольственными товарами по сниженным ценам.

11 апреля передвижные торговые ярмарки будут организованы в махаллях "Корасув", "Ат-Термизий", "Фаровон", "Темирйулчилар" и "Юксалиш".

Теги:
коронавирус, дезинфекция, рынок, Ташкент



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