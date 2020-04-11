Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 апреля

Министерство здравоохранения Узбекистана сегодня сообщило о выявлении еще нескольких десятков случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по последним данным, всего в республике инфицированы 729 человек (данные на 14.30 по ташкентскому времени).

Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.

Свежие данные по числу заболевших

В Минздраве рассказали о 729 гражданах, инфицированных COVID-19.

Однако есть и хорошие новости: накануне в ведомстве сообщили еще о четверых гражданах, излечившихся от коронавируса. Теперь узбекистанцев, сумевших побороть недуг, 42.

Сколько граждан республики находятся на карантине

В настоящий момент, под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся 89 364 узбекистанцев.

Из них дома находятся 66 897 человек, в медучреждениях — 22 467.

В Минздраве также озвучили данные о количестве граждан, выведенных из режима карантина и переведенных в режим самоизоляции.

Таких, к настоящему времени, 108 620 человек.

Новый метод лечения тяжелобольных COVID-19

В республике в ближайшее время будет введена практика переливания сыворотки крови выздоровевших людей пациентам, у которых болезнь протекает тяжело.

Дело в том, что в сыворотке крови тех, кто поборол COVID-19, есть антитела, которые нейтрализуют вирус. Это поможет тяжелобольным справиться с инфекцией быстрее, отметили в Минздраве.

"Национальное руководство по COVID-19"

В Узбекистане появилось руководство по борьбе с коронавирусом. Памятку разработал Минздрав совместно с ВОЗ.

В этой памятке, как утверждает ведомство, отражены все необходимые аспекты: начиная от рекомендаций по эффективному лечению на основе международных стандартов больных с симптомами COVID-19, заканчивая реабилитацией выздоровевших пациентов.

Данное руководство полезно не только для Узбекистана, но и для остальных стран, столкнувшихся с пандемией.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 1,6 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 98 тысяч человек, однако более 366 тысячи заболевших выздоровели.