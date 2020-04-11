Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 апреля

Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.
Свежие данные по числу заболевших
В Минздраве рассказали о 729 гражданах, инфицированных COVID-19.
Однако есть и хорошие новости: накануне в ведомстве сообщили еще о четверых гражданах, излечившихся от коронавируса. Теперь узбекистанцев, сумевших побороть недуг, 42.
Сколько граждан республики находятся на карантине
В настоящий момент, под наблюдением на стационарном и домашнем карантине находятся 89 364 узбекистанцев.
Из них дома находятся 66 897 человек, в медучреждениях — 22 467.
В Минздраве также озвучили данные о количестве граждан, выведенных из режима карантина и переведенных в режим самоизоляции.
Таких, к настоящему времени, 108 620 человек.
Новый метод лечения тяжелобольных COVID-19
В республике в ближайшее время будет введена практика переливания сыворотки крови выздоровевших людей пациентам, у которых болезнь протекает тяжело.
Дело в том, что в сыворотке крови тех, кто поборол COVID-19, есть антитела, которые нейтрализуют вирус. Это поможет тяжелобольным справиться с инфекцией быстрее, отметили в Минздраве.
"Национальное руководство по COVID-19"
В Узбекистане появилось руководство по борьбе с коронавирусом. Памятку разработал Минздрав совместно с ВОЗ.
В этой памятке, как утверждает ведомство, отражены все необходимые аспекты: начиная от рекомендаций по эффективному лечению на основе международных стандартов больных с симптомами COVID-19, заканчивая реабилитацией выздоровевших пациентов.
Данное руководство полезно не только для Узбекистана, но и для остальных стран, столкнувшихся с пандемией.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 1,6 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 98 тысяч человек, однако более 366 тысячи заболевших выздоровели.