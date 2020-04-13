Что делать, если соседи шумят по ночам — ответ Минюста Узбекистана

Граждан, которые не уважают покой тех, кто живет рядом, можно привлечь к административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Руководитель департамента Министерства юстиции Узбекистана Гайбулло Примов рассказал, какое поведение шумных соседей по закону является нарушением.

В республике уже несколько недель действует усиленный режим борьбы с коронавирусной инфекцией. Многие предприятия и организации полностью приостановили работу, сотрудники других перешли на "удаленку". Для последних тишина и возможность вовремя расслабиться особенно важны.

Гайбулло Примов напомнил, что статья 192 КоАО предусматривает административную ответственность за нарушение спокойствия и нормального отдыха граждан по ночам (с 23.00 до 06.00).

Под запрет подпадают в том числе использование звуковоспроизводящих, звукоусиливающих устройств, громко работающий телевизор, проведение шумных работ внутри и снаружи жилых зданий без особой необходимости.

Если вас беспокоит шум, свяжитесь с инспектором по профилактике в районе вашего проживания.

Нарушителям назначаются штрафы. Гражданам — в размере 74,3 тысячи сумов, чиновникам — до 111,5 тысячи сумов.