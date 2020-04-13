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Уставший мужчина с ноутбуком на голове

Что делать, если соседи шумят по ночам — ответ Минюста Узбекистана

© Depositphotos / Xalanx
Общество
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38221
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200413/13909916/Chto-delat-esli-sosedi-shumyat-po-nocham--otvet-Minyusta-Uzbekistana.html

Граждан, которые не уважают покой тех, кто живет рядом, можно привлечь к административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Руководитель департамента Министерства юстиции Узбекистана Гайбулло Примов рассказал, какое поведение шумных соседей по закону является нарушением.

В республике уже несколько недель действует усиленный режим борьбы с коронавирусной инфекцией. Многие предприятия и организации полностью приостановили работу, сотрудники других перешли на "удаленку". Для последних тишина и возможность вовремя расслабиться особенно важны.

Гайбулло Примов напомнил, что статья 192 КоАО предусматривает административную ответственность за нарушение спокойствия и нормального отдыха граждан по ночам (с 23.00 до 06.00). 

Под запрет подпадают в том числе использование звуковоспроизводящих, звукоусиливающих устройств, громко работающий телевизор, проведение шумных работ внутри и снаружи жилых зданий без особой необходимости.

Если вас беспокоит шум, свяжитесь с инспектором по профилактике в районе вашего проживания.

Нарушителям назначаются штрафы. Гражданам — в размере 74,3 тысячи сумов, чиновникам — до 111,5 тысячи сумов.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, жалоба, соседи, Узбекистан



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