Что делать, если соседи шумят по ночам — ответ Минюста Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Руководитель департамента Министерства юстиции Узбекистана Гайбулло Примов рассказал, какое поведение шумных соседей по закону является нарушением.
В республике уже несколько недель действует усиленный режим борьбы с коронавирусной инфекцией. Многие предприятия и организации полностью приостановили работу, сотрудники других перешли на "удаленку". Для последних тишина и возможность вовремя расслабиться особенно важны.
Гайбулло Примов напомнил, что статья 192 КоАО предусматривает административную ответственность за нарушение спокойствия и нормального отдыха граждан по ночам (с 23.00 до 06.00).
Под запрет подпадают в том числе использование звуковоспроизводящих, звукоусиливающих устройств, громко работающий телевизор, проведение шумных работ внутри и снаружи жилых зданий без особой необходимости.
Если вас беспокоит шум, свяжитесь с инспектором по профилактике в районе вашего проживания.
Нарушителям назначаются штрафы. Гражданам — в размере 74,3 тысячи сумов, чиновникам — до 111,5 тысячи сумов.