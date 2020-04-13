Дожди не уйдут из Узбекистана до середины недели

Только в конце недели температура воздуха повысится и в дневные часы составит плюс 19-24 градусов.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. В Узбекистане на этой неделе продолжатся дожди, но будет тепло, сообщает Узгидромет.

К 15 апреля уже небольшой дождь также возможен местами по Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям.

В отдельных районах республики в эти дни возможно усиление ветра до 15−20 м/с, дневная температура будет в пределах плюс 13-18 градусов.

Только в конце недели температура воздуха повысится и в дневные часы составит плюс 19-24 градусов.

Напомним, на прошлой неделе в Узбекистане резко похолодало - на смену почти летней погоде пришли осадки и даже снег. Во многих районах был сильный ветер и попадало много деревьев, в том числе на автомобили жителей городов.