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Девушка идет под сильным дождем

Дожди не уйдут из Узбекистана до середины недели

pixabay
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200413/13912253/Dozhdi-ne-uydut-iz-Uzbekistana-do-serediny-nedeli.html

Только в конце недели температура воздуха повысится и в дневные часы составит плюс 19-24 градусов.

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. В Узбекистане на этой неделе продолжатся дожди, но будет тепло, сообщает Узгидромет.

К 15 апреля уже небольшой дождь также возможен местами по Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям.

В отдельных районах республики в эти дни возможно усиление ветра до 15−20 м/с, дневная температура будет в пределах плюс 13-18  градусов.

Только в конце недели температура воздуха повысится и в дневные часы составит плюс 19-24 градусов.

Напомним, на прошлой неделе в Узбекистане резко похолодало - на смену почти летней погоде пришли осадки и даже снег. Во многих районах был сильный ветер и попадало много деревьев, в том числе на автомобили жителей городов.

Теги:
дожди, погода, Узбекистан, Узбекистан



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