В Хорезмской области появился новый хокимият

Власти Узбекистана активно развивают Хорезмскую область. В ближайшие три года в регионе планируется реализовать более 2,5 тысячи инвестиционных проектов и создать свыше 50 тысяч рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В составе Хорезмской области был образован хокимият Тупроккалинского района.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на соответствующее постановление президента.

Данный документ утверждает перечень подразделений органов госуправления и хозяйственных объединений Тупроккалинского района и порядок решения различных организационных вопросов, связанных с этим.

Отмечается, что задача по разработке необходимых комплексных организационно-технических мероприятий, связанных с образованием данного района, а также своевременного решения возникающих социальных вопросов была возложена на Республиканскую комиссию.

"В районе будут образованы отдел юстиции и орган записи актов гражданского состояния с выделением дополнительных штатных единиц, а также будет создан центр государственных услуг. До 1 сентября 2020-го разработают генеральный план центра Тупроккалинского района до 2035 года", - говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что на всей территории района будут распространяться льготы, установленные в свободной экономической зоне "Хазарасп".

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Развитие Хорезмской области, на данный момент, является одной из важнейших задач, которые определил глава республики Шавкат Мирзиёев.

Сообщается, что в ближайшие три года в регионе планируется реализовать более 2,5 тысячи инвестиционных проектов и создать свыше 50 тысяч рабочих мест.