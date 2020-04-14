Российские дипломаты ответили на обвинения Пентагона в адрес Sputnik и RT

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинения Пентагона в дезинформации о COVID-19 в адрес Sputnik и RT.
"Призываем оборонное ведомство США направить все усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией. В первую очередь в своих рядах. Мы искренне желаем выздоровления всем заболевшим американским военным и членам их семей. Абсурдно при этом в чем-то обвинять Sputnik и RT. Американские военнослужащие точно их не смотрят и не читают. Если они не моют руки, то это точно не вина российских СМИ", — говорится в комментарии посольства на странице в Facebook о проводящихся в Пентагоне брифингах о "российской дезинформации". Аналогичные брифинги проводит и Госдеп.
В феврале пресс-служба МИА "Россия сегодня" получила запрос от журналиста американского журнала Newsweek, который написал, что изданию стало известно о действиях американских военных, отслеживающих аккаунты Sputnik в социальных сетях на предмет распространения якобы ложной информации о вспышке коронавирусной инфекции. В этой связи он просит комментарий агентства.
Российские дипломаты напомнили, что РФ и США регулярно обмениваются информацией о пандемии на самом высоком уровне, и отметили, что никто не заинтересован в нагнетании и без того сложной обстановки.
"В этих условиях в ведущих американских СМИ продолжается оголтелая русофобия, черпающая недостоверные сведения из подобных брифингов Пентагона и госдепа. Такая безответственность вызывает сожаление и неприятие", — заявили в посольстве.
В диппредставительстве также напомнили, что Россия оказывает помощь другим странам, и это не повод для очернения.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Некоторые западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.