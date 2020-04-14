Госкомстат планируют реформировать и подчинить президенту

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Государственный комитет по статистике представил на портале СОВАЗ проект Указа Президента, предусматривающий реформирование системы статистики в Узбекистане.

Планируется утвердить разработанную при содействии Всемирного банка Национальную стратегию развития статистики Республики Узбекистан на 2020-2025 годы, а также "Дорожную карту" по ее реализации.

В приоритете - совершенствование правовой и организационной, статистической, физической инфраструктуры и обработки данных, улучшение взаимоотношений между пользователями и поставщиками, модернизация отдельных статистических показателей и методологий. Разработчики планируют удовлетворить пользователей в статинформации, мотивировать поставщиков статданных и повысить квалификацию персонала.

На базе Государственного комитета по статистике намерены создать Национальный статистический комитет (Нацстатком) с условием правопреемства по всем правам и обязательствам. Как ожидается, это будет самостоятельное, независимое от других госорганов и организаций ведомство, подотчетное непосредственно президенту и премьер-министру.

Статданные, формируемые Нацстаткомом и его структурными подразделениями, будут публиковаться в качестве официальной статистической информации. Комитет получит доступ к ведомственным базам данных министерств и ведомств. Вмешиваться в работу органов статистики, включая процессы сбора официальных отчетов и наблюдений, запретят.

Председателя Нацстаткома и четырех его заместителей, включая первого, назначать и освобождать от должности будет президент страны. В центральном аппарате ведомства сформируют отдел для организации работ и мониторинга реализации стратегии и "Дорожной карты", управление по подготовке, организации и проведению переписей и специализированный отдел по автоматизации этих процессов.

Разработка Программы статистических работ и обеспечение ее полноценного выполнения станет задачей Статистического совета Нацстаткома. Из представителей комитета, Минфина и ЦБ, других заинтересованных министерств и ведомств сформируют Технический секретариат при Нацстаткоме, а также отраслевые рабочие по реализации и мониторингу мероприятий в рамках стратегии.

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С 2021 года Нацстатком начнет проводить периодический аудит статистических методологий всех производителей официальной статистики (госорганы и их подразделения), чтобы унифицировать стандарты и классификации в соответствии с международно признанными рекомендациями. По итогам орган будет давать соответствующие экспертные заключения.