Преодолевая расстояния: SputnikPro приглашает журналистов на вебинары

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В конце они пишут друг другу: "увидимся в следующую пятницу", прямо в общем чате. Но некоторые знакомятся и просят контакты "в личку". А за пять минут до начала идет "погодная перекличка": журналисты из Гюмри и Бишкека, Баку и Тирасполя, Цхинвала и Таллинна, Киева и Тбилиси рассказывают, что там за окном. Все на самоизоляции. Все на вебинарах SputnikPro.

Уникальный проект семинаров и мастер-классов для журналистов SputnikPro существует третий год. Русскоязычные семинары, направленные на профессиональное развитие журналистов проходили несколько раз в месяц в столицах стран ближнего зарубежья. Лучшие российские журналисты, медиаменеджеры, эксперты прилетали сюда, чтобы в течение двух-трех дней провести интенсивные занятия и стратсессии, обменяться мнениями и помочь придумать новые проекты. Пространство хабов международного информационного агентства Sputnik превращалось в территорию мозговых штурмов, в которой нет конкурентов, только профессионалы и единомышленники. Правда иногда это вызывало раздражение властей и националистически настроенных группировок. Но не останавливало ни участников, ни спикеров.

В 2019 году SputnikPro провел почти 80 мастер-классов и стал самой масштабной программой развития профессиональных журналистских навыков в Ближнем зарубежье. Программы адаптировались под страновые особенности, сюда привозили и "классику", и самые инновационные темы.

А вот чувствительные политические аспекты не трогали, в первую очередь для того, чтобы избежать обвинений в ангажированности или вмешательстве во внутреннюю политику.

Еще одна особенность программ SputnikPro - не платить и не подкупать. Не раздавать оборудование, не вручать гранты на статьи с особым ракурсом, не возить в дорогие отели в курортные районы. Все по-честному: вы не платите нам за знания, мы не платим вам за "лояльность", взаимная выгода в профессиональном обмене и перекрестном развитии. Хотя, если честно, у "Спутника" было еще одно благоприобретение: нередко лучшие местные журналисты участвовали в конкурсе на замещение вакансий и попадали в команду международного агентства.

SputnikPro стал уникальным неформальным профессиональным клубом. Иногда журналисты приезжали из другой страны: например из Латвии или Литвы на семинары в Таллин. Часто проводили перекрестные семинары и онлайн-мосты уже без участия Москвы.

Программа споткнулась о пандемию. Февральские модули в Молдове и Таджикистане прошли с невероятным аншлагом и стали последними в докоронавирусной жизни. Но как часто бывает, кризис открывает окна возможностей. Уже в середине марта московская команда проекта разворачивает "онлайн сезон SputnikPro", открытые одновременно для участников из всех стран.

В режиме вебинаров эксперты рассказывают журналистам, например, о том, что такое коронавирус и как не путаться в терминах, как проверять информацию в узкоспециальных темах, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Оказалось, что очень много общих проблем, вопросов и приемов для журналистов из разных стран, даже если они касаются локальной новостной повестки. Онлайн-сезон открыл доступ и тем, кто не мог до сих пор участвовать в программе, например, репортерам из Украины.

"Первый же вебинар, который был посвящен главной теме современности - борьбе с коронавирусом и той инфодемии, то есть панической волне страхов, фейков, которые разворачиваются вокруг реального вируса действительно собрал огромную аудиторию в Белоруссии, причем не только профессиональных журналистов, но и тех, кто работает на информационных платформах Instagram, Telegram, других коммуникаторов и мессенджеров", говорит Андрейа Кривошеев, председатель Правления ОО "Белорусский союз журналистов".

Вебинары SputnikPro уже собрали несколько сотен журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб из более десятка стран, которые отмечают, что формат - баланс серьезного семинара и неформального общения оказался идеальным.

"Через 10 минут начнется крутая лекция Спутника о том, как сегодня работать журналисту, когда он и жнец, и на дуде игрец, то есть сам снимает, сам пишет и потом это все сам продвигает в интернете. Участвовать в лекции я буду из дома, как и все участники Sputnik Pro. – пишет молодая журналистка из Тирасполя, - Раньше спикеры Спутника приезжали к нам в Приднестровье. Я, когда была студенткой, ходила на все лекции и продолжаю это делать сейчас. Очень здорово, что эта вся история перешла в онлайн. Сейчас вообще все переходит в онлайн и лекции Спутника — это как прямые эфиры в Instagram. Ты можешь задать спикеру вопрос, он на него отвечает. Ты можешь пообщаться с другими участниками лекции. В комментариях что-то написать даже круче, потому что во время живой лекции мы сидим слушаем и только потом задаем вопросы и общаемся".

Интерес к проекту оказался настолько высоким, что команда приняла решение не ограничивать круг участников Ближнего зарубежья и позволить регистрироваться на некоторые семинары журналистам из российских регионов. Например, на ближайший: про технику работы с вскрытием новостных фейков и о том, как извлечь пользу, разоблачая фейк, в эту пятницу будут говорить ведущие "антифейкового покаста" "Не верю!" Наталья Шашина и Игорь Кривицкий.