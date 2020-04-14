Подвиг красноармейца: в Сети появился фильм о погибшем в ВОВ казахстанском солдате

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. На видеоплатформе YouTube был опубликован документальный фильм, посвященный погибшему во время Второй мировой войны советскому солдату Джанибеку Сулееву, пишет Sputnik Казахстан.

Картину снял родной племянник бойца, журналист и тезка отважного бойца. Лента приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Джанибек Сулеев родился в 1923 году в Алма-Атинской области. В ряды действующей армии был призван Суликанским районным военным комиссариатом Свердловской области 1 декабря 1942 года. Сулеев воевал всего четыре месяца и погиб в ходе Смоленской операции 4 апреля 1943 года.

По словам президента казахстанского общественного фонда "Мир Евразии" Эдуарда Полетаева, "именно благодаря подвигу простых людей, СССР и его союзники смогли переломить ход войны и одержать победу.

"Среди таких простых бойцов и был Джанибек Сулеев — стрелок-красноармеец, выходец из репрессированной семьи, который пришел добровольно на службу в Красную армию и совершил подвиг, уничтожив немецкого снайпера. Благодаря этому его подразделению удалось взять высоту в Смоленской области. Это одно из рядовых событий в масштабах войны, но в масштабах человеческой личности — это огромный подвиг", — подчеркнул Полетаев.

По словам Полетаева, Великая Отечественная война и победа в ней стали кардинальным переломом всей общественно-политической системы мира середины XX века.

Доктор исторических наук, профессор КазНУ им. Аль-Фараби, Казахстан Лайла Ахметова рассказывает, что Сулеев получил две медали, первая из них "За отвагу".

"В электронном банке документов "Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." мы можем прочитать выписку, что за номером 18-м значится красноармеец-автоматчик Сулеев Джанибек. Он в боях за высоту Желтая 20-21 марта 1943 года выдвинулся вперед своего подразделения, взял у раненого снайпера его винтовку и с третьего выстрела снял немецкого снайпера, дав возможность продвинуться подразделению без потерь. Однако был ранен. 4 апреля он был представлен и награжден приказом от имени Президиума Верховного совета СССР медалью "За боевые заслуги", — говорит Ахметова.

Однако ни первую, ни вторую медали Сулеев не успел подержать в руках. В начале апреля 1943 года он был ранен, доставлен в медицинский санитарный батальон, где позже скончался.

Племянник бойца рассказывает, что у его бабушки было семеро детей, Джанибек был старшим из них. Однако из всех только он ушел воевать на фронт. Спустя 17 лет после окончания войны у младшего брата воина родился племянник.

"В честь моего дяди бабушка нарекла меня его именем. Лишь во втором десятилетии XXI века мы наконец узнали подробности того, как погиб Джанибек. Сразу родилась идея хоть каким-то образом рассказать об этой судьбе, которая, как и миллионы других, легла на алтарь Великой Победы. Можно только гадать, кем бы и каким человеком стал бы мой дядя в мирной послевоенной жизни. Думаю, он был бы заметной личностью и проявил бы себя достаточно громко. Но когда на пороге встала серьезная битва, он проявил себя на самом ее пике, защитив на войне свою огромную родину, своих близких. То поколение нам оставило Великую Победу, и их подвиг — это то, что будет путеводной звездой для единства в веках", — рассказывает племянник павшего героя.

Перед началом Великой Отечественной войны в КазССР проживало более шести миллионов человек. В годы ВОВ из страны было призвано по разным данным от 1 миллиона 200 тысяч до 1 миллиона 350 тысяч человек. Из них Казахстан потерял 610 тысяч воинов.