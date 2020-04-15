В Узбекистане возобновят строительство на крупных объектах

На них необходимо соблюдать правила санитарии и гигиены, а питание сотрудников должно быть организовано непосредственно на территории самих строек.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В Узбекистане приняли решение возобновить деятельность важных отраслей экономики и крупных производственных предприятий, а также работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах, информируют в оперштабе.

"Соответствующие разрешения будут выдавать руководители территориальных штабов Специальной республиканской комиссии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на объектах необходимо соблюдать правила санитарии и гигиены, а питание сотрудников должно быть организовано непосредственно на территории самих строек.

Напомним, власти республики усиливают поддержку предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. Ранее был озвучен ряд конкретных мер, которые должны помочь им выстоять и продолжить работу.

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Например, освободить от ресурсных налогов предпринимателей, занимающихся туристической и гостиничной деятельностью, стройматериалы, которые нужны для строительства медицинских и карантинных учреждений по борьбе с коронавирусом, а также необходимые для их функционирования товары освобождаются до 31 декабря 2020 года от таможенных платежей, в том числе НДС, а срок проведения аудиторской проверки по итогам 2019-го хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательной финансовому контролю, продлен до 1 октября 2020 года.