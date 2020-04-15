16:49 15 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Рабочие во время строительства

В Узбекистане возобновят строительство на крупных объектах

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (348)
92610
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200415/13924794/V-Uzbekistane-vozobnovyat-stroitelstvo-na-krupnykh-obektakh.html

На них необходимо соблюдать правила санитарии и гигиены, а питание сотрудников должно быть организовано непосредственно на территории самих строек.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В Узбекистане приняли решение возобновить деятельность важных отраслей экономики и крупных производственных предприятий, а также работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах, информируют в оперштабе.

"Соответствующие разрешения будут выдавать руководители территориальных штабов Специальной республиканской комиссии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на объектах необходимо соблюдать правила санитарии и гигиены, а питание сотрудников должно быть организовано непосредственно на территории самих строек.

Напомним, власти республики усиливают поддержку предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. Ранее был озвучен ряд конкретных мер, которые должны помочь им выстоять и продолжить работу.

Удержаться на плаву: что поможет узбекскому бизнесу пережить пандемию >>

Например, освободить от ресурсных налогов предпринимателей, занимающихся туристической и гостиничной деятельностью, стройматериалы, которые нужны для строительства медицинских и карантинных учреждений по борьбе с коронавирусом, а также необходимые для их функционирования товары освобождаются до 31 декабря 2020 года от таможенных платежей, в том числе НДС, а срок проведения аудиторской проверки по итогам 2019-го хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательной финансовому контролю, продлен до 1 октября 2020 года.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (348)
Теги:
Строительство, строители, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чума, холера, грипп: как боролись с эпидемиями в СССР
Кто и как помогает в Едином кол-центре помощи во время карантина
Какой тут план — просто приходишь и пашешь: кто и как помогает в кол-центре
Трудовые мигранты в самоизоляции
Пандемия COVID-19: что будет с доходами мигрантов в России

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться