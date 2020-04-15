В Узбекистане возможны сбои при трансляции зарубежных каналов

Пятнадцатого апреля 2020 года с 02.00 до 12.00 могут возникнуть временные сбои при ретрансляции 44 зарубежных телеканалов.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В Узбекистане сегодня могут наблюдаться проблемы с трансляциями зарубежных телеканалов, сообщают в пресс-службе.

"В связи с плановыми профилактическими работами на устройствах передачи телевизионных сигналов наземным спутникам 15 апреля 2020 года с 02.00 до 12.00 могут возникнуть временные сбои при ретрансляции 44 зарубежных телеканалов, передаваемые ООО O’zbekiston Kabel Televideniyasi и ООО UzDigital TV в сетях кабельного и IP-телевидения", - говорится в информации.

Напомним, 13 апреля из-за повышенного интереса узбекистанцев к спорту в республике запустили телеканал UFC TV.

Маленькая радость: в Узбекистане запустили телеканал UFC TV >>

Ранее стало известно, что такие популярные каналы, как Nickelodeon, NickToons, Nick Jr., MTV, MTV HD, MTV Live, MTV Dance, Eurosport, UFC TV, M1 Global, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, "Кинопремьера", "Кинохит", "ТВ-Кухня", "Матч Премьер", VH1 European, Paramount Channel, Animal Planet, Spike, Discovery, Discovery Science и множество других, смогут наконец посмотреть и узбекистанцы совершенно легально.