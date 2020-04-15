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Лекарства купленные сотрудниками посольства республики Узбекистан в РФ для своих соотечественников

Узбекистанцы, ожидающие возвращения на родину, в РФ получили гумпомощь

Посольство республики Узбекистан в РФ
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200415/13933372/Uzbekistantsy-ozhidayuschie-vozvrascheniya-na-Rodinu-v-RF-poluchili-gumpomosch.html

В ее составе - лекарственные препараты и средства личной гигиены, приобретенные за счет собственных средств дипломатов.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Пресс-служба посольства Узбекистана в России сообщила редакции Sputnik Узбекистан о том, что 14 апреля нынешнего года 158 граждан республики получили гуманитарную помощь от сотрудников диппредставительства.

Граждане республики Узбекистан в аэропорту Внуково
Посольство республики Узбекистан в РФ
Росавиация: вопрос вывоза граждан Узбекистана из Москвы затруднен

В ее составе - лекарственные препараты и средства личной гигиены, приобретенные за счет собственных средств дипломатов.

Напомним, узбекистанцы, которые не успели уехать на родину, сейчас ожидают очередные чартерные рейсы в одном из хостелов Москвы. Проживание было организовано сотрудниками посольства Узбекистана в РФ.

Для них организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт.

А в начале апреля в диппредставительстве заявили, что вопрос вывоза из России граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, отложен до 20 апреля.

Теги:
гуманитарная помощь, Чартер, Россия, Узбекистанцы, Узбекистан



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