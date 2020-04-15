Узбекистанцы, ожидающие возвращения на родину, в РФ получили гумпомощь

В ее составе - лекарственные препараты и средства личной гигиены, приобретенные за счет собственных средств дипломатов.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Пресс-служба посольства Узбекистана в России сообщила редакции Sputnik Узбекистан о том, что 14 апреля нынешнего года 158 граждан республики получили гуманитарную помощь от сотрудников диппредставительства.

В ее составе - лекарственные препараты и средства личной гигиены, приобретенные за счет собственных средств дипломатов.

Напомним, узбекистанцы, которые не успели уехать на родину, сейчас ожидают очередные чартерные рейсы в одном из хостелов Москвы. Проживание было организовано сотрудниками посольства Узбекистана в РФ.

Для них организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт.

А в начале апреля в диппредставительстве заявили, что вопрос вывоза из России граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, отложен до 20 апреля.