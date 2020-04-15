Коронавирус в Узбекистане: главное на 15 апреля

Минздрав Узбекистана сегодня сообщил еще о нескольких десятках случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по последним данным, всего в республике инфицированы 1 275 человек (данные на 16.00 по ташкентскому времени).

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.

Свежие данные по числу заболевших

В Минздраве рассказали о выявлении еще 162 случаев заражения COVID-19. Таким образом, всего инфекцию обнаружили у 1 275 граждан республики.

Пациенты продолжают выздоравливать

Сегодня стало известно еще о восьми гражданах, выздоровевших от коронавируса. Теперь узбекистанцев, сумевших побороть недуг, 107.

Узбекистан лидирует в рейтинге самоизоляции

Согласно данным, представленным интернет-ресурсом Яндекс, самый высокий индекс самоизоляции среди жителей стран СНГ - у узбекистанцев. Благодаря усилиям властей и единству граждан обеспечена почти 100% самоизоляция.

Среди городов стран СНГ самый высокий показатель индекса самоизоляции наблюдается в Ташкенте.

Режим самоизоляции введен еще в пяти городах

Вслед за Ташкентом, Нукусом, а также областными центрами, режим обязательной самоизоляции вводится в следующих городах Ташкентской области: Чирчике, Алмалыке, Бекабаде, Янгиюле и Ангрене.

Требования такие же, как и раньше — выходить из дома только в неотложных случаях, строго соблюдать социальную дистанцию в 2 метра, выгуливать собак можно только раз в день и не дальше 100 метров от дома.

Президент возложил на хокимов дополнительную ответственность

Забота о малообеспеченных, нуждающихся и уязвимых семьях, оказание им благотворительной помощи, расширение масштабов благородных инициатив должны стать одной из главных задач ответственных руководителей в период пандемии.

Об этом заявил глава республики Шавкат Мирзиёев перед видеоселекторным совещанием по вопросам сельского хозяйства.

Правоохранители встали в очередь на сдачу крови

Сотрудники ГУВД Ташкента, откликнувшись на призыв врачей, сдали кровь для людей, страдающих серьезными заболеваниями и нуждающихся в переливании крови.

В Узбекистане уже в ближайшее время начнут применять новый метод в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом состоянии.

Сыворотка крови выздоровевших очень важна для тех, кто еще болеет, и может помочь им скорее поправиться, отметили ранее в Министерстве здравоохранения.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже почти 2 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 128 тысяч человек, однако более 500 тысяч заболевших выздоровели.