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В Узбекистане определена сумма закята на 2020 год

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200416/13936190/V-Uzbekistane-opredelena-summu-zakyata-na-2020-god.html

Мусульманин, имеющий доход более 21 250 000 сумов в год, в дополнение к своим основным расходам, обязан отдавать 1/40 своих средств в качестве закята бедным и нуждающимся. 

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Сумму закята на 2020 год определил совет Управления мусульман Узбекистана.

"Согласно фетве, сумма закята, исходя из рыночной цены на золото в 250 тысяч сумов за 1 грамм, составляет 531 250 тысяч сумов, что является 1/40 от 85 грамм золота в сумме 21 250 000 сум", - говорится в сообщении.

Мусульманин, имеющий доход более 21 250 000 сумов в год, в дополнение к своим основным расходам, обязан отдавать 1/40 своих средств в качестве закята бедным и нуждающимся. 

Ранее Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) установил особый порядок сбора и выплат закята* из-за пандемии COVID-19.

Российские мусульмане решили досрочно собрать закят >>

Улемы решили проводить просветительскую работу о запрете на искусственное завышения цен товаров первой необходимости и "обратить внимание на проблемы и нужды мигрантов, находящихся в стране, некоторые из которых находятся в статусе путников".

Напомним, закят является одним из пяти священных столпов Ислама, считающимся обязательным ежегодным налогом для каждого мусульманина и распределяется в пользу бедных, неимущих и нуждающихся людей.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, религия, Управление мусульман Узбекистана, Управление мусульман Узбекистан, мусульмане, закят



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