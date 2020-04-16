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Газовый электронный счетчик

Рассмотрение заявлений на поверку газовых счетчиков продлили до сентября

Новости Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200416/13938322/Rassmotrenie-zayavleniy-na-poverku-gazovykh-schetchikov-prodlili-do-sentyabrya.html

Газоснабжающим организациям в порядке исключения разрешено учитывать в соответствующих отчетах показания приборов учета газа с просроченным (истекшим) сроком сертификата поверки.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Узбекистане рассмотрение заявлений потребителей на государственную поверку приборов учета газа продлили до 1 сентября, сообщает Минэнерго.

"Цель - обеспечить безопасное взаимодействие сотрудников системы газоснабжения с населением, защитить жизнь и здоровье граждан и работников сферы в период борьбы с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

При этом газоснабжающим организациям в порядке исключения разрешено учитывать в соответствующих отчетах показания приборов учета газа с просроченным (истекшим) сроком сертификата поверки.

Напомним, центральный аппарат Минэнерго из-за ситуации с распространением коронавируса в основном переведен на удаленный режим, координация всех звеньев, входящих в структуру, идет в режиме онлайн. При этом есть важные производственные объекты, на которых работа ведется по-прежнему — оффлайн. К примеру, в Кашкадарьинской области идет строительство завода GTL по производству синтетического жидкого топлива, сдача в эксплуатацию которого запланирована на этот год.

Теги:
Минэнерго, Узбекистан, Узбекистан, счетчики, счетчик, Газ, газ



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