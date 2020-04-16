Каким пациентам при амбулаторном лечении положены бесплатные лекарства

Лекарственные препараты больному должен назначить врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении. После этого с выписанным рецептом необходимо прийти в аптеку.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Министерстве юстиции разъяснили, какие пациенты обеспечиваются бесплатными лекарствами при амбулаторном лечении.

Что такое амбулаторная медицинская помощь?

Амбулаторная медицинская помощь — это помощь, оказываемая пациентам, не нуждающимся в круглосуточном наблюдении врачей.

Как выдаются бесплатные лекарства?

Перечень бесплатных лекарств определяется Минздравом совместно с Министерством финансов.

Лекарственные препараты больному должен назначить врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении.

Льготный рецепт, выписанный лечащим врачом, необходимо показать в аптеке, после чего будут выданы лекарства.

Важно: рецепт действителен в течение месяца со дня его выдачи.

Для оплаты стоимости лекарственного препарата, выданному больному, между аптекой и поликлиникой заключается договор.

Категории лиц, имеющие право на льготное обеспечение лекарствами при амбулаторном лечении