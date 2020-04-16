Каким пациентам при амбулаторном лечении положены бесплатные лекарства

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Министерстве юстиции разъяснили, какие пациенты обеспечиваются бесплатными лекарствами при амбулаторном лечении.
Что такое амбулаторная медицинская помощь?
Амбулаторная медицинская помощь — это помощь, оказываемая пациентам, не нуждающимся в круглосуточном наблюдении врачей.
Как выдаются бесплатные лекарства?
Перечень бесплатных лекарств определяется Минздравом совместно с Министерством финансов.
Лекарственные препараты больному должен назначить врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении.
Льготный рецепт, выписанный лечащим врачом, необходимо показать в аптеке, после чего будут выданы лекарства.
Важно: рецепт действителен в течение месяца со дня его выдачи.
Для оплаты стоимости лекарственного препарата, выданному больному, между аптекой и поликлиникой заключается договор.
Категории лиц, имеющие право на льготное обеспечение лекарствами при амбулаторном лечении
- Больные онкологическими заболеваниями;
- Больные туберкулезом;
- Больные лепрой;
- Больные эндокринологическими заболеваниями (сахарным и несахарным диабетом);
- ВИЧ-инфицированные;
- Лица, перенесшие операцию по протезированию клапана сердца или пересадке органов;
- Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе;
- Участники и инвалиды ВОВ, а также приравненные к ним лица;
- Участники трудового фронта в годы ВОВ;
- Инвалиды из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС;
- Воины-интернационалисты;
- Лица пенсионного возраста, проходившие военную службу на ядерных полигонах и других радиационно-ядерных объектах.