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Лекарственные средства

Каким пациентам при амбулаторном лечении положены бесплатные лекарства

© CC0 / Unsplash / Daily Nouri
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200416/13941073/Kakim-patsientam-pri-ambulatornom-lechenii-polozheny-besplatnye-lekarstva.html

Лекарственные препараты больному должен назначить врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении. После этого с выписанным рецептом необходимо прийти в аптеку.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. В Министерстве юстиции разъяснили, какие пациенты обеспечиваются бесплатными лекарствами при амбулаторном лечении. 

Что такое амбулаторная медицинская помощь?

Амбулаторная медицинская помощь — это помощь, оказываемая пациентам, не нуждающимся в круглосуточном наблюдении врачей. 

Как выдаются бесплатные лекарства?

Перечень бесплатных лекарств определяется Минздравом совместно с Министерством финансов. 

© Sputnik / Денис Абрамов
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Лекарственные препараты больному должен назначить врач в амбулаторно-поликлиническом учреждении. 

Льготный рецепт, выписанный лечащим врачом, необходимо показать в аптеке, после чего будут выданы лекарства. 

Важно: рецепт действителен в течение месяца со дня его выдачи.

Для оплаты стоимости лекарственного препарата, выданному больному, между аптекой и поликлиникой заключается договор. 

Категории лиц, имеющие право на льготное обеспечение лекарствами при амбулаторном лечении

  • Больные онкологическими заболеваниями;
  • Больные туберкулезом;
  • Больные лепрой;
  • Больные эндокринологическими заболеваниями (сахарным и несахарным диабетом);
  • ВИЧ-инфицированные;
  • Лица, перенесшие операцию по протезированию клапана сердца или пересадке органов;
  • Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе;
  • Участники и инвалиды ВОВ, а также приравненные к ним лица;
  • Участники трудового фронта в годы ВОВ;
  • Инвалиды из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС;
  • Воины-интернационалисты;
  • Лица пенсионного возраста, проходившие военную службу на ядерных полигонах и других радиационно-ядерных объектах.
Теги:
лечение, лекарства, здоровье, Узбекистан



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