Коронавирус в Узбекистане: главное на 16 апреля

В республике продолжает стремительно расти количество выздоровевших. Граждан выписывают из больниц и направляют на реабилитацию.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.

Последние данные по числу заболевших

Минздрав Узбекистана сообщил о выявлении еще 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 10.00 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 349 человек.

Пациенты активно идут на поправку

Сегодня стало известно еще о 22 гражданах республики, вылечившихся от COVID-19. Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Бухаре и Хорезме.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 129.

Данные по числу контактировавших с зараженными COVDI-19

С самого начала карантинных мероприятий в республике выявлено более 9,5 тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом.

Из общего числа контактов 2,204 тысячи человек являются родственниками пациентов, 3,877 тысячи работают или находились в постоянном общении с ними, 3,453 тысячи были в контакте с пациентами хотя бы один раз.

Движение добра и заботы: волонтеры помогают бороться с пандемией

Волонтерское движение в период пандемии набирает обороты.

В Бухаре, также как и в других городах Узбекистана в эти дни действует Центр координации спонсорской помощи, ориентированные на поддержку социально уязвимых слоев населения.

Волонтеры помогают одиноким и людям с ограниченными возможностями всем чем возможно - продуктами и лекарствами, оказывают юридическую помощь и просто общаются - ведь это одна из основных составляющих масштабного движения добра.

Местные жители помогают следить за порядком

В Ташкенте 85 горожан откликнулись на просьбу о помощи УКД ОВД Учтепинского района в обеспечении максимального порядка на улицах во время карантина.

Инициативным гражданам были выданы специальные накидки, медицинские маски, перчатки и средства гигиены.

Сейчас неравнодушные жители района оказывают помощь сотрудникам правоохранительных органов на каждом контрольном пункте.

Затягиваем пояса

Из-за пандемии было решено перекроить бюджет: расходы внебюджетных фондов органов госвласти, органов суда и прокуратуры, министерств и ведомств будут сокращены.

Все сэкономленные средства будут направлены в республиканский бюджет (за исключением расходов на оплату труда и материальное поощрение работников).

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения, свыше 138 тысяч человек скончались. Между тем 523 тысяч человек по всему миру вылечились от коронавируса.