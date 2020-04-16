Коронавирус в Узбекистане: главное на 16 апреля

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.
Последние данные по числу заболевших
Минздрав Узбекистана сообщил о выявлении еще 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 10.00 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 349 человек.
Пациенты активно идут на поправку
Сегодня стало известно еще о 22 гражданах республики, вылечившихся от COVID-19. Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Бухаре и Хорезме.
Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 129.
Данные по числу контактировавших с зараженными COVDI-19
С самого начала карантинных мероприятий в республике выявлено более 9,5 тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом.
Из общего числа контактов 2,204 тысячи человек являются родственниками пациентов, 3,877 тысячи работают или находились в постоянном общении с ними, 3,453 тысячи были в контакте с пациентами хотя бы один раз.
Движение добра и заботы: волонтеры помогают бороться с пандемией
Волонтерское движение в период пандемии набирает обороты.
В Бухаре, также как и в других городах Узбекистана в эти дни действует Центр координации спонсорской помощи, ориентированные на поддержку социально уязвимых слоев населения.
Волонтеры помогают одиноким и людям с ограниченными возможностями всем чем возможно - продуктами и лекарствами, оказывают юридическую помощь и просто общаются - ведь это одна из основных составляющих масштабного движения добра.
Местные жители помогают следить за порядком
В Ташкенте 85 горожан откликнулись на просьбу о помощи УКД ОВД Учтепинского района в обеспечении максимального порядка на улицах во время карантина.
Инициативным гражданам были выданы специальные накидки, медицинские маски, перчатки и средства гигиены.
Сейчас неравнодушные жители района оказывают помощь сотрудникам правоохранительных органов на каждом контрольном пункте.
Затягиваем пояса
Из-за пандемии было решено перекроить бюджет: расходы внебюджетных фондов органов госвласти, органов суда и прокуратуры, министерств и ведомств будут сокращены.
Все сэкономленные средства будут направлены в республиканский бюджет (за исключением расходов на оплату труда и материальное поощрение работников).
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения, свыше 138 тысяч человек скончались. Между тем 523 тысяч человек по всему миру вылечились от коронавируса.