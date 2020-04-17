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В Ташкенте разрешили ярмарки с непродовольственными товарами

В Ташкенте разрешили ярмарки с непродовольственными товарами

Хокимият
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (354)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13942871/V-Tashkente-razreshili-yarmarki-s-neprodovolstvennymi-tovarami.html

К организации таких мобильных ярмарок будут привлечены предприниматели, осуществлявшие до карантина свою деятельность на вещевых рынках и рынках товаров различного назначения и занимающиеся подобной торговлей. 

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Ташкенте разрешили организовывать мобильные ярмарки для торговли хозяйственно-бытовыми товарами, сообщает хокимият.

"Для удовлетворения потребностей населения в непродовольственных товарах и облегчения для них покупки сезонных товаров возле дома будет организована продажа антисептиков, средств личной гигиены (мыло, хозяйственное мыло, зубная паста, туалетная бумага и т. д.), моющих средств (порошки, гели и т. д.), одежды (летняя одежда, обувь и т. д.)", - говорится в сообщении.

Известно, что к организации таких мобильных ярмарок будут привлечены предприниматели, осуществлявшие до карантина свою деятельность на вещевых рынках и рынках товаров различного назначения и занимающиеся подобной торговлей. 

Однако предприниматели, которые намерены создать мобильные магазины, должны организовать специальные коммерческие автомобили с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и обеспечить при торговле полное соблюдение рекомендаций, разработанных специальными рабочими группами.

В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки >>

Напомним, в период карантина районные хокимияты Ташкента организуют мобильные ярмарки для махаллей, расположенных далеко от продуктовых рынков.

Это позволяет жителям совершать покупки, не удаляясь далеко от дома, тем самым защищая безопасность себя и своих близких.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (354)
Теги:
Ташкент, Ташкент, ярмарка, хокимият, Карантин, коронавирус, товары, товар, Одежда, одежда, рынок, Узбекистан, Узбекистан



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