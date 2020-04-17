В Ташкенте разрешили ярмарки с непродовольственными товарами

К организации таких мобильных ярмарок будут привлечены предприниматели, осуществлявшие до карантина свою деятельность на вещевых рынках и рынках товаров различного назначения и занимающиеся подобной торговлей.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Ташкенте разрешили организовывать мобильные ярмарки для торговли хозяйственно-бытовыми товарами, сообщает хокимият.

"Для удовлетворения потребностей населения в непродовольственных товарах и облегчения для них покупки сезонных товаров возле дома будет организована продажа антисептиков, средств личной гигиены (мыло, хозяйственное мыло, зубная паста, туалетная бумага и т. д.), моющих средств (порошки, гели и т. д.), одежды (летняя одежда, обувь и т. д.)", - говорится в сообщении.

Известно, что к организации таких мобильных ярмарок будут привлечены предприниматели, осуществлявшие до карантина свою деятельность на вещевых рынках и рынках товаров различного назначения и занимающиеся подобной торговлей.

Однако предприниматели, которые намерены создать мобильные магазины, должны организовать специальные коммерческие автомобили с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и обеспечить при торговле полное соблюдение рекомендаций, разработанных специальными рабочими группами.

В Ташкенте в карантин созданы мобильные ярмарки >>

Напомним, в период карантина районные хокимияты Ташкента организуют мобильные ярмарки для махаллей, расположенных далеко от продуктовых рынков.

Это позволяет жителям совершать покупки, не удаляясь далеко от дома, тем самым защищая безопасность себя и своих близких.