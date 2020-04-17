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В Узбекистане открылась магистратура Вебстерского университета (США)

Университет Вебстера в Ташкенте запустил онлайн прием документов

podrobno.uz
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13943578/Universitet-Vebstera-v-Tashkente-zapustil-onlayn-priem-dokumentov.html

Документы должны быть поданы через официальный веб-сайт, кандидатов рассмотрит приемная комиссия в Сент Луисе (США).

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В пресс-службе столичного хокимията сообщили о том, что Вебстерский университет в Ташкенте начал принимать документы от абитуриентов онлайн.

Университет Вебстера открывает филиал в Ташкенте >>

Срок подачи документов — до 1 августа 2020 года. Кандидаты на поступление должны зарегистрировать профиль на онлайн-портале, заполнить анкету и загрузить необходимые документы в электронном формате (PDF, JPG, PNG).

Все документы должны быть переведены на английский язык и заверены нотариально.

Подача документов в вузы
© Sputnik / Алексей Куденко
Кого будет готовить ташкентский филиал Университета Вебстера

— сертификат TOEFL (минимум 80), IELTS (минимум 6.0) или результат другого стандартизированного теста, определяющего уровень знаний;

— официальный диплом и транскрипт, общий средний балл минимум 2,5 (по 4-бальной системе);

— копия паспорта.

Вступительных экзаменов в Вебстерский университет не будет.

Процесс приема будет проводиться онлайн, документы будут поданы через официальный веб-сайт, кандидаты рассмотрены приемной комиссией в Сент Луисе (США). Результаты направят на электронную почту кандидата через две недели.

Теги:
филиал, Узбекистан, США, ВУЗ, Образование



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