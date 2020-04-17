Исповедь по телефону и службы в Instagram: как верующим встречать Пасху

Православные всего мира 19 апреля отмечают главный христианский праздник - Пасху. В этом году на это торжество пришелся разгар коронавирусной пандемии, и многие верующие не знаю, как им отметить Святое Воскресение.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Как будет проходить в этом году Пасха и как вообще живется православному христианину в Узбекистане в эпоху карантина, корреспонденту Sputnik рассказал наместник Свято-Георгиевского мужского монастыря в городе Чирчик игумен Нектарий (Блинов).

— Пандемия и связанные с ней ограничительные меры, введенные в Узбекистане, пришлись на время церковного поста, предваряющего самый главный церковный праздник — Пасху Господню. Как коронавирус повлиял на духовную жизнь христиан и, в частности, обители?

В самом начале хочу искренне поздравить всех православных христиан с праздником светлого Христова Воскресения – Пасхой Господней!

Божьей милостью и заботами президента Республики Узбекистан в 2019-2020 году была проведена грандиозная реконструкция нашего монастыря. Так совпало, что официальное открытие монастыря произошло 19 марта, после которого последовали рекомендации по ограничению присутствия большого количества людей в общественных местах, в том числе и в церквах, мечетях и синагогах.

Свято-Георгиевский Чирчикский мужской монастырь Свято-Георгиевский Чирчикский мужской монастырь

На основании этих рекомендаций епархиальным управлением было преподано благословение на соблюдение всех норм карантина. Богослужения в монастыре продолжаются, но только с участием братии обители. Огласительные беседы, Таинства Крещения и Венчания сейчас временно прекращены.

— А можно ли прийти в храм за святой водой, поставить свечку, заказать обедню, причаститься?

— Сейчас во время карантина доступ на территорию монастыря строго ограничен, поэтому зайти в храм и поставить свечи не получится. Таинство Причащения возможно только на дому для тяжелобольного человека и с соблюдением всех норм безопасности.

— Какие меры профилактики инфекции приняты в самом монастыре?

—В монастыре принимаются все рекомендуемые меры по предотвращению заражения короновирусом. Это и постоянные уборки с дезинфицирующими средствами. Усердием специальных служб и волонтеров периодически проводится дезинфекция территории и помещений монастыря спецсредствами.

— Священнослужители призывают верующих находиться в постоянном общении с Церковью, стараться посещать богослужения. Не отдалят ли принятые меры человека от Бога?

— Отдалить человека от Бога может только его греховная жизнь. Никакие болезни, никакие причины, как пишет апостол Павел в послании к Римлянам: "ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией" (Рим 8:39).

Наоборот, я заметил среди своих прихожан еще большую активность в молитве и совместном общении на духовные темы. Эта беда собрала многих вместе, заставила переосмыслить свою жизнь. Я это особо заметил в жизни своих прихожан и жителей города Чирчика.

— Церковь 16 апреля отмечала Великий Четверг. Традиционно в этот день верующие стараются прийти в храм, чтобы исповедаться и причаститься. Как все прошло в этом году?

Да, многие православные христиане стараются в этот день прийти в храм, чтобы принять участие в Таинствах Исповеди и Причащения. В этом году, как я уже упоминал выше, введены ограничительные меры, поэтому все верующие были вынуждены молиться дома.

— В Великий Четверг мы вспоминаем установление Иисусом Христом Таинства Евхаристии. Это центральное Таинство Православной Церкви, в котором христианин соединяется с самим Христом по Его слову: «истинно, истинно говорю вам: если вы не едите плоти Сына Человеческого и не пьете Его крови, не имеете жизни в себе» (Ин 6:53), и «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6:56).

— Как теперь священнослужители общаются с прихожанами в условиях карантина?

— Сейчас, как нельзя кстати, есть возможность использовать современные технологии для контактов со своей паствой. У нашей обители есть странички во многих соцсетях, и мы их все задействовали по максимуму. По инициативе самих граждан были созданы приходские группы для совместного обсуждения богослужебных текстов, решения каких-то вопросов и проблем и оказания помощи друг другу. Естественно, во главе этих проектов стоят наши служители.

На страничках в Фейсбуке и Инстаграмме прихожане в режиме онлайн могут помолиться с братией на монастырских богослужениях. Можно также через соцсети передать записки с именами для поминовения на Богослужениях, заказать сорокоусты и неусыпаемую псалтирь.

Для желающих по телефону мы проводим исповедальные беседы. Это, конечно, не заменяет Таинства Исповеди, но весьма помогает человеку в духовном плане.

— К нашему большому сожалению, Пасхальное богослужение будет проводиться за закрытыми дверями при участии только братии монастыря и самых необходимых сотрудников. Это необходимые меры во время эпидемии, чтобы не распространять инфекцию.

Но, после окончания карантина, мы обязательно проведем совместное Пасхальное богослужение всей нашей большой приходской христианской семьей!

Facebook / Нектарий Блинов Нектарий Блинов

— Что Вы можете посоветовать верующим в это непростое время?

— Всем своим прихожанам, да и всем христианам, могу посоветовать не поддаваться панике, не унывать, продолжать усердно молиться дома, чтобы Господь избавил всех нас от этого губительного поветрия.

Советую прислушаться к голосу Святейшего Патриарха Кирилла и все Пасхальные торжества провести в узких семейных кругах, потому что каждая семья — это малая Церковь!

Пользуясь случаем, поздравляю всех с Пасхой Христовой и искренне желаю Пасхальной радости в ваших сердцах! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!