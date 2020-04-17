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Служба в храме

Исповедь по телефону и службы в Instagram: как верующим встречать Пасху

Свято-Троице-Георгиевский Чирчикский монастырь
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (356)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13946588/Ispoved-po-telefonu-i-sluzhby-v-Instagram-kak-veruyuschim-vstrechat-Paskhu.html

Православные всего мира 19 апреля отмечают главный христианский праздник - Пасху. В этом году на это торжество пришелся разгар коронавирусной пандемии, и многие верующие не знаю, как им отметить Святое Воскресение.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Как будет проходить в этом году Пасха и как вообще живется православному христианину в Узбекистане в эпоху карантина, корреспонденту Sputnik рассказал наместник Свято-Георгиевского мужского монастыря в городе Чирчик игумен Нектарий (Блинов).

— Пандемия и связанные с ней ограничительные меры, введенные в Узбекистане, пришлись на время  церковного поста, предваряющего самый главный церковный праздник — Пасху Господню. Как коронавирус повлиял на духовную жизнь христиан и, в частности, обители?

 В самом начале хочу искренне поздравить всех православных христиан с праздником светлого Христова Воскресения – Пасхой Господней!

Божьей милостью и заботами президента Республики Узбекистан в 2019-2020 году была проведена грандиозная реконструкция нашего монастыря. Так совпало, что официальное открытие монастыря произошло 19 марта, после которого последовали рекомендации по ограничению присутствия большого количества людей в общественных местах, в том числе и в церквах, мечетях и синагогах.

Свято-Георгиевский Чирчикский мужской монастырь
Свято-Георгиевский Чирчикский мужской монастырь
Свято-Георгиевский Чирчикский мужской монастырь
На основании этих рекомендаций епархиальным управлением было преподано благословение на соблюдение всех норм карантина. Богослужения в монастыре продолжаются, но только с участием братии обители. Огласительные беседы, Таинства Крещения и Венчания сейчас временно прекращены.

— А можно ли прийти в храм за святой водой, поставить свечку, заказать обедню, причаститься?

— Сейчас во время карантина доступ на территорию монастыря строго ограничен, поэтому зайти в храм и поставить свечи не получится. Таинство Причащения возможно только на дому для тяжелобольного человека и с соблюдением всех норм безопасности.

— Какие меры профилактики инфекции приняты в самом монастыре?

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—В монастыре принимаются все рекомендуемые меры по предотвращению заражения короновирусом. Это и постоянные уборки с дезинфицирующими средствами. Усердием специальных служб и волонтеров периодически проводится дезинфекция территории и помещений монастыря спецсредствами.

— Священнослужители призывают верующих находиться в постоянном общении с Церковью, стараться посещать богослужения. Не отдалят ли принятые меры человека от Бога?

— Отдалить человека от Бога может только его греховная жизнь. Никакие болезни, никакие причины, как пишет апостол Павел в послании к Римлянам: "ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией" (Рим 8:39).

Наоборот, я заметил среди своих прихожан еще большую активность в молитве и совместном общении на духовные темы. Эта беда собрала многих вместе, заставила переосмыслить свою жизнь. Я это особо заметил в жизни своих прихожан и жителей города Чирчика.

— Церковь 16 апреля отмечала Великий Четверг. Традиционно в этот день верующие стараются прийти в храм, чтобы исповедаться и причаститься. Как все прошло в этом году?

Папа римский Франциск
© Sputnik / Алекс Панциков
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— В Великий Четверг мы вспоминаем установление Иисусом Христом Таинства Евхаристии. Это центральное Таинство Православной Церкви, в котором христианин соединяется с самим Христом по Его слову: «истинно, истинно говорю вам: если вы не едите плоти Сына Человеческого и не пьете Его крови, не имеете жизни в себе» (Ин 6:53), и «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6:56).

Да, многие православные христиане стараются в этот день прийти в храм, чтобы принять участие в Таинствах Исповеди и Причащения. В этом году, как я уже упоминал выше, введены ограничительные меры, поэтому все верующие были вынуждены молиться дома.

— Как теперь священнослужители общаются с прихожанами в условиях карантина?

— Сейчас, как нельзя кстати, есть возможность использовать современные технологии для контактов со своей паствой. У нашей обители есть странички во многих соцсетях, и мы их все задействовали по максимуму. По инициативе самих граждан были созданы приходские группы для совместного обсуждения богослужебных текстов, решения каких-то вопросов и проблем и оказания помощи друг другу. Естественно, во главе этих проектов стоят наши служители.

На страничках в Фейсбуке и Инстаграмме прихожане в режиме онлайн могут помолиться с братией на монастырских богослужениях. Можно также через соцсети передать записки с именами для поминовения на Богослужениях, заказать сорокоусты и неусыпаемую псалтирь.

Для желающих по телефону мы проводим исповедальные беседы. Это, конечно, не заменяет Таинства Исповеди, но весьма помогает человеку в духовном плане.

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— Пожалуй, один из главных вопросов, который сегодня волнует верующих, как в этом году будет проходить Пасхальное Богослужение?

— К нашему большому сожалению, Пасхальное богослужение будет проводиться за закрытыми дверями при участии только братии монастыря и самых необходимых сотрудников. Это необходимые меры во время эпидемии, чтобы не распространять инфекцию.

Но, после окончания карантина, мы обязательно проведем совместное Пасхальное богослужение всей нашей большой приходской христианской семьей!

Нектарий Блинов
Facebook / Нектарий Блинов
Нектарий Блинов

— Что Вы можете посоветовать верующим в это непростое время?

— Всем своим прихожанам, да и всем христианам, могу посоветовать не поддаваться панике, не унывать, продолжать усердно молиться дома, чтобы Господь избавил всех нас от этого губительного поветрия.

Покровская церковь в Самарканде
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Советую  прислушаться к голосу Святейшего Патриарха Кирилла и все Пасхальные торжества провести в узких семейных кругах, потому что каждая семья — это малая Церковь!

Пользуясь случаем, поздравляю всех с Пасхой Христовой и искренне желаю Пасхальной радости в ваших сердцах! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (356)
Теги:
религия, Карантин, Пасха, православие, Чирчик, Узбекистан



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