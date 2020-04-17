В Ташкенте пересмотрели график отключения отопления

Согласно информации, вся процедура отключения системы теплоснабжения в среднем займет трое суток. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Ташкенте начнется поэтапное отключение системы отопления в жилых домах с 20 апреля, сообщает хокимият столицы.

"Отключение системы теплоснабжения будет проводиться поэтапно. В первую очередь снижается давление на теплоисточниках, отключаются насосные станции, потом начинается отключение непосредственно систем теплоснабжения жилых домов и локальных котельных. В завершение процесса тепловые сети полностью перейдут в режим снабжения горячей водой", - сказал заместитель хокима Бахтиер Рахманкулов.

Согласно информации, вся процедура отключения системы теплоснабжения в среднем займет трое суток.

При этом весеннего недельного отключения горячего водоснабжения до окончания карантина не планируется.

Отопление в Ташкенте пока не отключают >>

Напомним, ранее в Ташкенте заявили, что не будут отключать центральное отопление.

Власти приняли решение отменить плановые отключения отопления и горячей воды из-за коронавируса. График был пересмотрен в связи с принятием мер против распространения коронавируса.