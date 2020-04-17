Стало известно, как карантин сказался на трудовой деятельности узбекистанцев

Компания провела опрос среди граждан республики с целью определить, каким образом ситуация с введением чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса повлияла на их трудовую деятельность.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Стало известно, что большинство узбекистанцев во время карантина ушли в отпуск без сохранения заработной платы, сообщает HeadHunter.

Компания провела опрос среди граждан республики с целью определить, каким образом ситуация с введением чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса повлияла на их трудовую деятельность. Опрос прошел 241 участник.

"31,3% опрошенных узбекистанцев ушли в отпуск без сохранения заработной платы. 24,6% работают удаленно, 9,6% респондентов продолжают ходить на работу. 72,1% тех, кто продолжает работать в офисе, удаленно или находится в очередном трудовом отпуске ответили, что заработную плату им не сокращали", - говорится в информации.

18,3% сообщили о сокращении заработной платы и 9,6% выплатят минимальный размер заработной платы. 66,9% неработающих респондентов находятся в активном поиске работы. 31,6% ожидают окончания карантина и лишь 1,5% наши себе работу в период карантина.

На вопрос "В какой сфере и по какой специализации работу Вы ищите?" респонденты ответили:

- строительство;

- администратором в отеле;

- кассиром;

- программирование, IT;

- в сфере обучения и развития персонала;

- бухгалтерии.

Также 34,1% респондентов ответили отрицательно на вопрос "Планируете ли Вы менять место работы или график работы после завершения карантина?", 32,7% участникам хотелось бы, 17,9% ответили утвердительно.

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В своих ответах на данный вопрос участники добавили: "Сложно ответить сейчас, зависит от предложений", "Зависит от того, как организация переживет карантин" и "Планирую и стараюсь найти работу с офисным графиком".