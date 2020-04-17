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Аренда велосипедов в Узбекистане

В каких случаях в Узбекистане можно передвигаться на велосипеде - МВД

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (360)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13947781/V-kakikh-sluchayakh-v-Uzbekistane-mozhno-peredvigatsya-na-velosipede---MVD.html

Пешеходы, находящиеся на улице бесцельно, будут без уведомления привлекаться к административной ответственности независимо от того, есть у них на лице маска или нет.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Узбекистане на велосипеде можно ездить только на работу и с работы, заявил пресс-секретарь министра внутренних дел Узбекистана Шахрух Гиясов на брифинге.

"Пользование им в других целях рассматривается как нарушение правил карантина", - говорится в сообщении.

Если вы выезжаете на велосипеде на работу, то при себе должны иметь паспорт, удостоверение с места работы или выписку из трудовой книжки, а также справку или другой документ, подтверждающий привлечение к работе именно в период карантина.

По словам Гиясова, пешеходы, находящиеся на улице бесцельно, будут без уведомления привлекаться к административной ответственности независимо от того, есть у них на лице маска или нет.

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В магазинах и аптеках между людьми должна соблюдаться дистанция в 2 метра. Несоблюдение этого правила является основанием для привлечения к административной ответственности владельцев объектов торговли и покупателей.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (360)
Теги:
МВД Узбекистана, коронавирус, Карантин, велосипед, Узбекистан, Узбекистан



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