В каких случаях в Узбекистане можно передвигаться на велосипеде - МВД

Пешеходы, находящиеся на улице бесцельно, будут без уведомления привлекаться к административной ответственности независимо от того, есть у них на лице маска или нет.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Узбекистане на велосипеде можно ездить только на работу и с работы, заявил пресс-секретарь министра внутренних дел Узбекистана Шахрух Гиясов на брифинге.

"Пользование им в других целях рассматривается как нарушение правил карантина", - говорится в сообщении.

Если вы выезжаете на велосипеде на работу, то при себе должны иметь паспорт, удостоверение с места работы или выписку из трудовой книжки, а также справку или другой документ, подтверждающий привлечение к работе именно в период карантина.

По словам Гиясова, пешеходы, находящиеся на улице бесцельно, будут без уведомления привлекаться к административной ответственности независимо от того, есть у них на лице маска или нет.

В Воронежской области узбекистанец скончался от коронавируса >>

В магазинах и аптеках между людьми должна соблюдаться дистанция в 2 метра. Несоблюдение этого правила является основанием для привлечения к административной ответственности владельцев объектов торговли и покупателей.