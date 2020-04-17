Узбекистанцев предупредили о введении комендантского часа в крупных городах Турции

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана предупредило соотечественников, находящихся в Турции, о введении комендантского часа в регионе Зонгулдак и трех десятках крупных городов страны.
Ограничения вводятся из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
В течение указанного периода времени будут работать больницы, аптеки, места изготовления медицинских средств, пекарни, дома престарелых, реабилитационные центры, центры экстренного вызова и другие специализированные учреждения.
Дипломаты призвали граждан Узбекистана учитывать ограничения и соблюдать все требования местных властей по борьбе с распространением COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти два миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.