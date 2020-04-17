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Узбекистанцев предупредили о введении комендантского часа в крупных городах Турции

© AFP 2018 / Ozan Kose
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13948463/Uzbekistantsev-predupredili-o-vvedenii-komendantskogo-chasa-v-krupnykh-gorodakh-Turtsii.html

Власти Турции продолжают практику введения комендантского часа в выходные дни в связи с пандемией коронавируса.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана предупредило соотечественников, находящихся в Турции, о введении комендантского часа в регионе Зонгулдак и трех десятках крупных городов страны.

Ограничения вводятся из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Грузовики на границе
© Sputnik / Владимир Корнев
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Запрет будет действовать с 00 часов 01 минуты 18 апреля до 24 часов 19 апреля и коснется жителей региона Зонгулдак и следующих 30 крупных городов страны: Анкара, Адана, Анталья, Айдын, Балыкесир, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон и Ван.

В течение указанного периода времени будут работать больницы, аптеки, места изготовления медицинских средств, пекарни, дома престарелых, реабилитационные центры, центры экстренного вызова и другие специализированные учреждения.

Дипломаты призвали граждан Узбекистана учитывать ограничения и соблюдать все требования местных властей по борьбе с распространением COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти два миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.

Теги:
МИД Узбекистана, Эпидемия, пандемия, коронавирус, Узбекистанцы, Турция



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