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Сотрудник лаборатории упаковывает биоматериал, собранный для анализа на коронавирус

Коронавирус в Узбекистане: главное на 17 апреля

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (360)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13949361/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-17-aprelya.html

Скорость заражения вирусом в Узбекистане замедлилась, но, по словам главного санитарного врача республики, это не повод расслабляться.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.

Последние данные по числу заболевших

В пресс-службе Минздрава республики сообщили, что по состоянию на 16.00 по ташкентскому времени количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане составляет 1 390. Так, за последние сутки цифра увеличилась на 41.

Пациенты активно идут на поправку

© AFP 2018 / Ozan Kose
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Сегодня стало известно, что еще 11 пациентов в Бухаре, 6 в Андижане и 7 в Намангане выписаны из медучреждения в связи с полным выздоровлением. Все они отправлены на реабилитацию, где за ними будут продолжать медицинское наблюдение. 

Всего в Узбекистане 153 человека смогли преодолеть вирус при помощи врачей.

Замедление темпов заболевания не основание для ослабления карантина

Главный государственный санитарный врач Бахром Алматов объяснил, почему количество случаев заболевания коронавирусом уменьшилось.

По его словам, снижение количества пациентов с коронавирусной инфекцией в течение двух дней подряд связано с изоляцией людей в карантинной зоне. Только 4 человека помещаются в один контейнер в этой зоне, никому не разрешается входить и выходить. Поэтому заболеваемость коронавирусом в карантинной зоне резко снизилась.

"Однако это не является основанием сделать вывод о том, что ситуация в целом улучшилась. Даже за пределами карантинной зоны могут быть случаи распространения этого вируса, и для того чтобы держать все это под контролем, мы должны строго придерживаться карантинного режима", - подчеркнул Алматов.

Профподмога из Китая

Сегодня стало известно, что группа китайских консультантов и медицинских экспертов в составе 15 человек отправилась в Узбекистан для поддержки братского узбекского народа в борьбе с COVID-19.

Аренда велосипедов в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Количество случаев с летальным исходом

А тем временем в Воронежской области от коронавируса скончался гражданин Узбекистана.

Известно, что 39-летний узбекистанец имел вид на жительство в России, недавно вернулся в Воронеж из Москвы.

В течение 10 дней мужчина болел дома, а к врачам обратился только 8 апреля. Два дня пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

Между тем количество случаев смерти от опасного вируса в республике остается на прежнем уровне: по данным Минздрава, жертвами COVID-19 стали четыре узбекистанца.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (360)
Теги:
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здоровье, Карантин, коронавирус



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