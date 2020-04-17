При Министерстве по поддержке махалли и семьи создается новый фонд

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Согласно постановлению Кабмина, образован новый Фонд "Обод ва хавфсиз махалла" ("Благоустроенная и безопасная махалля". - Прим. ред.), сообщает пресс-служба Минюста.
В документе указано, что средства Фонда формируются за счет:
- 10% поступлений в Благотворительный общественный фонд "Махалла" от ежегодного всенародного хашара;
- 20% средств, ежегодно выделяемых из Госбюджета Общественному фонду по поддержке женщин и семьи;
- спонсорских пожертвований физических и юридических лиц;
- грантов международных финансовых институтов и иностранных организаций;
- доходов от размещения временно свободных средств на депозиты коммерческих банков;
- других не запрещенных источников.
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Средства Фонда предназначаются на следующие цели:
реализацию основных задач Министерства;
эффективное внедрение принципа "безопасная махалля", оздоровление социально-духовной среды в семьях и махаллях;
поддержку женщин, защиту их прав и законных интересов, обеспечение занятости, повышение роли и участия в социально-политической жизни страны;
материальную и социальную поддержку престарелых и ветеранов, малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в социальной защите;
широкое привлечение населения к семейному и частному предпринимательству, ремесленничеству, содействие в эффективном использовании ими приусадебных земель;
улучшение материально-технического обеспечения сходов граждан, внедрение в эту сферу современных информационно-коммуникационных технологий;
совершенствование материально-технической базы Министерства, материальное стимулирование и социальную защиту его сотрудников, повышение их квалификации, организацию конференций и других мероприятий.