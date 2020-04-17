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Мама с детьми на прогулке

При Министерстве по поддержке махалли и семьи создается новый фонд

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13949793/Pri-Ministerstve-po-podderzhke-makhalli-i-semi-sozdaetsya-novyy-fond.html

Двадцать процентов средств образованной структуры будут формироваться за счет поступлений, ежегодно выделяемых из Госбюджета Общественному фонду по поддержке женщин и семьи.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Согласно постановлению Кабмина, образован новый Фонд "Обод ва хавфсиз махалла" ("Благоустроенная и безопасная махалля". - Прим. ред.), сообщает пресс-служба Минюста.

В документе указано, что средства Фонда формируются за счет:

  • 10% поступлений в Благотворительный общественный фонд "Махалла" от ежегодного всенародного хашара;
  • 20% средств, ежегодно выделяемых из Госбюджета Общественному фонду по поддержке женщин и семьи;
  • спонсорских пожертвований физических и юридических лиц;
  • грантов международных финансовых институтов и иностранных организаций;
  • доходов от размещения временно свободных средств на депозиты коммерческих банков;
  • других не запрещенных источников.

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Средства Фонда предназначаются на следующие цели:

реализацию основных задач Министерства;

эффективное внедрение принципа "безопасная махалля", оздоровление социально-духовной среды в семьях и махаллях;

поддержку женщин, защиту их прав и законных интересов, обеспечение занятости, повышение роли и участия в социально-политической жизни страны;

материальную и социальную поддержку престарелых и ветеранов, малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в социальной защите;

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широкое привлечение населения к семейному и частному предпринимательству, ремесленничеству, содействие в эффективном использовании ими приусадебных земель;

улучшение материально-технического обеспечения сходов граждан, внедрение в эту сферу современных информационно-коммуникационных технологий;

совершенствование материально-технической базы Министерства, материальное стимулирование и социальную защиту его сотрудников, повышение их квалификации, организацию конференций и других мероприятий. 




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