При Министерстве по поддержке махалли и семьи создается новый фонд

Двадцать процентов средств образованной структуры будут формироваться за счет поступлений, ежегодно выделяемых из Госбюджета Общественному фонду по поддержке женщин и семьи.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Согласно постановлению Кабмина, образован новый Фонд "Обод ва хавфсиз махалла" ("Благоустроенная и безопасная махалля". - Прим. ред.), сообщает пресс-служба Минюста.

В документе указано, что средства Фонда формируются за счет:

10% поступлений в Благотворительный общественный фонд "Махалла" от ежегодного всенародного хашара;

20% средств, ежегодно выделяемых из Госбюджета Общественному фонду по поддержке женщин и семьи;

спонсорских пожертвований физических и юридических лиц;

грантов международных финансовых институтов и иностранных организаций;

доходов от размещения временно свободных средств на депозиты коммерческих банков;

других не запрещенных источников.

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Средства Фонда предназначаются на следующие цели:

реализацию основных задач Министерства;

эффективное внедрение принципа "безопасная махалля", оздоровление социально-духовной среды в семьях и махаллях;

поддержку женщин, защиту их прав и законных интересов, обеспечение занятости, повышение роли и участия в социально-политической жизни страны;

материальную и социальную поддержку престарелых и ветеранов, малообеспеченных семей и семей, нуждающихся в социальной защите;

широкое привлечение населения к семейному и частному предпринимательству, ремесленничеству, содействие в эффективном использовании ими приусадебных земель;

улучшение материально-технического обеспечения сходов граждан, внедрение в эту сферу современных информационно-коммуникационных технологий;

совершенствование материально-технической базы Министерства, материальное стимулирование и социальную защиту его сотрудников, повышение их квалификации, организацию конференций и других мероприятий.