Маски и респираторы: как правильно выбрать, носить и снимать

В условиях пандемии средства индивидуальной защиты чрезвычайно важны. Специалисты отмечают: пусть лучше у каждого будет самая тонкая маска, чем один человек будет ходить в респираторе, а другие — без всего.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сегодня каждый житель Узбекистана, которому нужно по уважительной причине выйти из дома, должен надевать маску или респиратор.

Однако есть вопрос — какие средства действительно могут уберечь от распространяющегося коронавируса?

Большинство узбекистанцев носят медицинские процедурные и специализированные хирургические маски. Прежде всего важно знать, что их нельзя использовать дважды и стирать.

Медицинские маски не защищают от вируса: он может легко просочиться через зазоры между тканью и кожей лица. Но при этом они эффективны, если человек кашляет, чихает и не хочет заразить окружающих.

А вот хирургические маски подходят для того, чтобы носить их на улице, отмечают специалисты. Такое изделие может защитить от коронавируса, но только в случае если человек соблюдает социальную дистанцию не менее двух-трех метров. Там же, где людей много и все они находятся рядом, хирургическая маска не спасет.

Респираторы также пользуются популярностью у жителей страны. Эти средства индивидуальной защиты различаются по маркировкам FFP1, FFP2, FFP3, аббревиатура обозначает уровень фильтрующей эффективности (смотрите таблицу ниже. — Прим. ред.). Респираторы двух последних уровней подлежат дезинфекции.

spygates Маски и респираторы

Специалисты предупреждают: респираторы нельзя носить подряд не более двух часов — из-за накопления влаги внутри растет число бактерий. Хранить средства защиты нужно в бумажных пакетах, чтобы они "дышали", и ни в коем случае — под прямыми солнечными лучами.

Снимать и надевать маски и респираторы тоже важно правильно. И до, и после следует мыть руки. Брать изделия нужно только за так называемую ленту оголовья, то есть завязки или резинки, с помощью которых они крепятся на лице.

В условиях пандемии коронавируса маски чрезвычайно важны. Носите любые, какие у вас есть. Специалисты отмечают: если все станут носить хирургические маски и находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, этого будет достаточно, чтобы не заразиться. Но если кто-то рядом без маски, лучше надеть респиратор, поскольку неизвестно, заражен человек или нет.

Пусть лучше у каждого будет самая тонкая маска, чем один будет в респираторе, а другие — без всего, считают специалисты.