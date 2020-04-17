Маски и респираторы: как правильно выбрать, носить и снимать

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сегодня каждый житель Узбекистана, которому нужно по уважительной причине выйти из дома, должен надевать маску или респиратор.
Однако есть вопрос — какие средства действительно могут уберечь от распространяющегося коронавируса?
Медицинские маски не защищают от вируса: он может легко просочиться через зазоры между тканью и кожей лица. Но при этом они эффективны, если человек кашляет, чихает и не хочет заразить окружающих.
А вот хирургические маски подходят для того, чтобы носить их на улице, отмечают специалисты. Такое изделие может защитить от коронавируса, но только в случае если человек соблюдает социальную дистанцию не менее двух-трех метров. Там же, где людей много и все они находятся рядом, хирургическая маска не спасет.
Респираторы также пользуются популярностью у жителей страны. Эти средства индивидуальной защиты различаются по маркировкам FFP1, FFP2, FFP3, аббревиатура обозначает уровень фильтрующей эффективности (смотрите таблицу ниже. — Прим. ред.). Респираторы двух последних уровней подлежат дезинфекции.
Специалисты предупреждают: респираторы нельзя носить подряд не более двух часов — из-за накопления влаги внутри растет число бактерий. Хранить средства защиты нужно в бумажных пакетах, чтобы они "дышали", и ни в коем случае — под прямыми солнечными лучами.
Снимать и надевать маски и респираторы тоже важно правильно. И до, и после следует мыть руки. Брать изделия нужно только за так называемую ленту оголовья, то есть завязки или резинки, с помощью которых они крепятся на лице.
В условиях пандемии коронавируса маски чрезвычайно важны. Носите любые, какие у вас есть. Специалисты отмечают: если все станут носить хирургические маски и находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, этого будет достаточно, чтобы не заразиться. Но если кто-то рядом без маски, лучше надеть респиратор, поскольку неизвестно, заражен человек или нет.
Пусть лучше у каждого будет самая тонкая маска, чем один будет в респираторе, а другие — без всего, считают специалисты.
|Название средства индивидуальной защиты
|Уровень защиты
|Эффективность
|Срок использования
|Медицинская (хирургическая) маска
|Низкий
|Эффективна при ношении на улице и дистанцировании не менее двух-трех метров
|Не более двух часов
|Респиратор FFP1
|Низкий
|Неэффективен против вирусов и бактерий
|Не более двух часов при разовом использовании
|Респиратор FFP2
|Средний
|Эффективен против вирусов и бактерий до 95%
|Не более двух часов при разовом использовании
|Респиратор FFP3
|Высокий
|Максимально эффективная защита
|Не более двух часов при разовом использовании