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Маски и респираторы: как правильно выбрать, носить и снимать

spygates
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (362)
47210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13951033/Maski-i-respiratory-kak-pravilno-vybrat-nosit-i-snimat.html

В условиях пандемии средства индивидуальной защиты чрезвычайно важны. Специалисты отмечают: пусть лучше у каждого будет самая тонкая маска, чем один человек будет ходить в респираторе, а другие — без всего.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сегодня каждый житель Узбекистана, которому нужно по уважительной причине выйти из дома, должен надевать маску или респиратор. 

Однако есть вопрос — какие средства действительно могут уберечь от распространяющегося коронавируса? 

Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена.
© Sputnik / Максим Блинов
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Большинство узбекистанцев носят медицинские процедурные и специализированные хирургические маски. Прежде всего важно знать, что их нельзя использовать дважды и стирать.

Медицинские маски не защищают от вируса: он может легко просочиться через зазоры между тканью и кожей лица. Но при этом они эффективны, если человек кашляет, чихает и не хочет заразить окружающих. 

А вот хирургические маски подходят для того, чтобы носить их на улице, отмечают специалисты. Такое изделие может защитить от коронавируса, но только в случае если человек соблюдает социальную дистанцию не менее двух-трех метров. Там же, где людей много и все они находятся рядом, хирургическая маска не спасет.

Респираторы также пользуются популярностью у жителей страны. Эти средства индивидуальной защиты различаются по маркировкам FFP1, FFP2, FFP3, аббревиатура обозначает уровень фильтрующей эффективности (смотрите таблицу ниже. — Прим. ред.). Респираторы двух последних уровней подлежат дезинфекции.

spygates
Маски и респираторы

Специалисты предупреждают: респираторы нельзя носить подряд не более двух часов — из-за накопления влаги внутри растет число бактерий. Хранить средства защиты нужно в бумажных пакетах, чтобы они "дышали", и ни в коем случае — под прямыми солнечными лучами.

Снимать и надевать маски и респираторы тоже важно правильно. И до, и после следует мыть руки. Брать изделия нужно только за так называемую ленту оголовья, то есть завязки или резинки, с помощью которых они крепятся на лице.

В условиях пандемии коронавируса маски чрезвычайно важны. Носите любые, какие у вас есть. Специалисты отмечают: если все станут носить хирургические маски и находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, этого будет достаточно, чтобы не заразиться. Но если кто-то рядом без маски, лучше надеть респиратор, поскольку неизвестно, заражен человек или нет.

Пусть лучше у каждого будет самая тонкая маска, чем один будет в респираторе, а другие — без всего, считают специалисты. 

Название средства индивидуальной защиты Уровень защиты Эффективность Срок использования
Медицинская (хирургическая) маска Низкий Эффективна при ношении на улице и дистанцировании не менее двух-трех метров  Не более двух часов
Респиратор FFP1 Низкий Неэффективен против вирусов и бактерий Не более двух часов при разовом использовании
Респиратор FFP2 Средний Эффективен против вирусов и бактерий до 95% Не более двух часов при разовом использовании
Респиратор FFP3 Высокий Максимально эффективная защита Не более двух часов при разовом использовании
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (362)
Теги:
здоровье, Узбекистан, Эпидемия, пандемия, коронавирус, защитные маски



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